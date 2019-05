Buček opúšťa Nitru, angažmán vo fínskom KooKoo mu vybavil Detroit

Najužitočnejší hráč Kaufland play off Tipsport Ligy mal po sezóne viaceré ponuky a napokon sa upísal účastníkovi fínskej Liigy.

Kouvola 17. mája (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Buček odohrá budúcu sezónu v najvyššej fínskej súťaži. Dvadsaťročný útočník podpísal dvojročnú zmluvu s klubom KooKoo Kouvola. Informoval o tom portál mynitra.sme.sk.



Najužitočnejší hráč Kaufland play off Tipsport Ligy, ktorý sa nezmestil do záverečnej nominácie slovenskej reprezentácie na domáce MS, mal po sezóne viaceré ponuky a napokon sa upísal účastníkovi fínskej Liigy. "Podpísal som zmluvu na dva roky, pôjde so mnou aj priateľka Viki," prezradil Buček. "Prestup do KooKoo mi zariadilo vedenie Detroitu Red Wings, kam idem 23. júna na kemp. Chceli, aby som hral vo Fínsku aspoň rok. V Kouvole som ešte nebol, ani v klube nikoho nepoznám, ale posunie ma to vpred," uviedol pre mynitra.sme.sk.



Buček získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovačky TL 2018/2019, v ktorej pomohol Nitre deviatimi gólmi a piatimi asistenciami k zisku strieborných medailí. S 39 gólmi sa stal najlepším strelcom základnej časti, v produktivite bol so 65 bodmi šiesty. Pod Zoborom už však nebude ďalej pokračovať. "Ťažko sa mi odchádza, ale idem za svojím snom, ktorý odmalička naháňam a dúfam, že sa splní. Je to len na mne," dodal Buček.