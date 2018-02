Buffalo prehralo doma s Los Angeles

Slovenskí hokejisti prehrali v sobotu vo svojom záverečnom zápase v B-skupine na ZOH v Pjongčangu so Slovinskom 2:3 po predĺžení a nájazdoch. V tabuľke tak obsadili posledné 4. miesto a unikol im priamy postup do štvrťfinále. O to sa pobijú v kvalifikácii.