Buffon by sa mal vrátiť do Juventusu Turín, tvrdia talianske médiá

Buffon chytal za Juventus v rokoch 2001-2018 a bol jej ikonou. Nikdy sa mu však nepodarilo vyhrať Ligu majstrov. Vlani prestúpil do Paríža St. Germain.

Turín 27. júna (TASR) - Legendárny futbalový brankár Gianluigi Buffon by sa mal v lete vrátiť do Juventusu Turín. Podľa štvrtkového vydania denníka Gazzeta dello Sport podpíše ročnú zmluvu, v tíme talianskeho majstra však bude brankárskou dvojkou za Poliakom Wojciechom Szczesným.



Buffon chytal za Juventus v rokoch 2001-2018 a bol ikonou "starej dámy", s ktorou vybojoval množstvo trofejí. Nikdy sa mu však nepodarilo vyhrať Ligu majstrov. Vlani prestúpil do Paríža St. Germain. S talianskou reprezentáciou získal v roku 2006 titul majstra sveta. Informovala o tom agentúra DPA.