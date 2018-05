Pred piatimi dňami Gianluigi Buffon oznámil, že po 17 rokoch končí v Juventuse Turín.

Rím 22, mája (TASR) - Brankár Gianluigi Buffon neodohrá rozlúčkový zápas za taliansku futbalovú reprezentáciu. Dočasný prezident národnej federácie (FIGC) Roberto Fabbricini chcel, aby Buffon 4. júna naposledy nastúpil v drese "squadry azzurry" v prípravnom zápase s Holandskom v Turíne. Majster sveta z roku 2006 to však odmietol.



"Mám pocit, že pre národný tím som bol v uplynulých dvoch rokoch problémom. Vo všetkých tímoch, v ktorých som doposiaľ chytal, ma považovali za pridanú hodnotu. Ak to niektorí ľudia vnímajú ináč, musím sa podľa toho zariadiť a učiniť adekvátne rozhodnutie," citovala agentúra dpa slová Buffona, ktorý sa rozlúčil s reprezentáciou vlani v novembri po neúspešnej baráži MS 2018 so Švédskom. Pred piatimi dňami oznámil, že po 17 rokoch končí v Juventuse Turín. V kuloároch sa hovorí o lukratívnej ponuke z Paríža St. Germain.