Buffon v premiére raz inkasoval, Paríž St. Germain podľahol Bayernu

PSG najbližšie narazí v sobotu 28. júla v Singapure na londýnsky Arsenal, ktorý vedie bývalý tréner Parížanov Unai Emery.

Klagenfurt 22. júla (TASR) – Taliansky futbalový veterán Gianluigi Buffon sa prvýkrát predstavil divákom v drese svojho nového klubu Paríž St. Germain. Úradujúci francúzsky majster podľahol v sobotu v úvodnom kole prípravného turnaja Medzinárodny pohár majstrov Bayernu Mníchov 1:3, pričom Buffon odchytal 66 minút a inkasoval jeden gól.



Po nevydarenej pondelňajšej premiére za zatvorenými dverami, v ktorej Parížania podľahli treťoligovému Chambly 2:4 a Buffon dva razy inkasoval, nastúpil 40-ročný brankár opäť v základnej zostave PSG. Jeho tím sa dostal do vedenia v 30. minúte, keď sa presadil Timothy Weah, syn najlepšieho hráča sveta za rok 1995 a prezidenta Libérie Georga Weaha. Buffonovi vydržalo čisté konto do 60. minúty, keď ho po priamom kope Renata Sanchesa prekonal hlavičkou Javi Martinez. O šesť minút neskôr za stavu 1:1 prenechal majster sveta z roku 2006 svoje miesto Remymu Descampsovi, ktorý inkasoval po priamom kope Sanchesa a strele 17-ročného Holanďana Joshuu Zirkzeeho.



"Podali sme neuveriteľný výkon, za ktorý som na hráčov pyšný. Nevedel som, čo mám od zápasu očakávať. Na ihrisku sme mali len štyroch skúsených hráčov, pre ostatných to bola premiéra na najvyššej úrovni. V úvodných stretnutiach sme sa proti slabším súperom trápili, ale teraz sme hrali výborne. Je to veľmi dobré znamenie," povedal po zápase tréner Parížanov Thomas Tuchel.



