Buffon plánuje predĺžiť svoje pôsobenie v PSG o ďalší rok

Paríž 3. februára (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon by rád pôsobil v klube francúzskeho šampióna Paríž St. Germain aj v nadchádzajúcej sezóne. Štyridsaťjedenročný veterán prišiel do Paríža pred touto sezónou z Juventusu Turín a v zmluve má opciu na ďalší rok.



V aktuálnom ročníku bojuje o post jednotky s odchovancom PSG Alphonseom Areolom a práve súhlasom svojho brankárskeho kolegu podmienil svoje zotrvanie v kádri. "Ak nebudú Alphonse a klub proti, rád by som si svoje pôsobenie v Paríži predĺžil o ďalšiu sezónu," povedal "Gigi" na tlačovej konferencii pre nedeľňajším zápasom na pôde Lyonu. Informovala agentúra AP.