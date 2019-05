Čajkovského potešil gól aj triumf: Už to bolo potrebné

Jeho gól padol dokonca v oslabení, výbornú prácu pred ním urobil Dávid Buc.

Košice 17. mája (TASR) - Michal Čajkovský je štvrtý obranca v tíme trénera Craiga Ramsayho, ktorý sa dokázal gólovo presadiť na hokejových MS v Košiciach. Svoj zásah v 43. minúte v zápase proti Francúzsku (6:3) aj patrične oslávil. Jeho gól padol dokonca v oslabení, výbornú prácu pred ním urobil Dávid Buc.



Čajkovský zvýšil skóre na 5:2 peknou strelou do pravého horného rohu. "Mieril som na lapačku, takže som rád, že puk skončil tam, kde mal. Ale výbornú robotu predtým urobili chalani v útočnom pásme," povedal po zápase slovenský obranca. Čajkovského okrem samotného výsledku potešila aj hra tímu: "Zápas bol z našej strany dobrý, konečne nám to padalo a potešili sme divákov, lebo to už bolo potrebné."



Po troch prehrách sa s Francúzmi čakalo víťazstvo, bolo z kategórie povinných. A to aj napriek tomu, že "galský kohút" podal v predchádzajúcom zápase dobrý výkon proti Kanade. Vypredaná "Steelka" hnala Slovákov dopredu od úvodných minút a fanúšikovia čakali po záverečnej siréne trojbodovú odmenu. "Samozrejme, mali sme čo robiť, aby sme sa pozbierali po dvoch prehrách v záveroch zápasov. Preto sme dnes chceli vyhrať, nič iné sme si ani nepripúšťali," potvrdil Čajkovský.



Slovenskí hokejisti síce za stavu 3:0 dvakrát inkasovali a diváci na nejakú chvíľu zmeraveli, na obrat však Ramsayho zverenci nedali súperovi šancu. "Každý súper vie hrať hokej. Ale hovorili sme si, aby sme sa upokojili a hrali aj naďalej našu hru."



Do zápasu v piatok nezasiahli obrancovia Marek Ďaloga ani Christián Jaroš, tréner Ramsay tak točil šiestich bekov. "Vďaka tomu sme všetci strávili veľa času na ľade. Ale podali sme opäť dobrý výkon ako kolektív, čo ma teší," dodal Čajkovský.