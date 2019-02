ČAKÁ HO TVRDÁ BASA: Řepku odsúdili na 15 mesiacov nepodmienečne

Štyridsaťpäťročnému bývalému futbalovému obrancovi sa do trestu započítal aj bývalý trest za pornoútoky na exmanželku.

Praha 7. februára (TASR) - Bývalý český futbalový reprezentant Tomáš Řepka by mal ísť na 15 mesiacov do väzenia. Súd ho vo štvrtok odsúdil za spreneveru, verdikt ale ešte nie je právoplatný, keďže Řepkov advokát sa odvolal.



Štyridsaťpäťročnému bývalému obrancovi sa do trestu započítal aj bývalý trest za pornoútoky na exmanželku. "Pán Řepka bol už štyrikrát trestaný. Nemali sme na výber, keď sme uložili nepodmienečný trest. S prihliadnutím na osobnosť pána obžalovaného aj okolnosti činu sme pristúpili k mimoriadnemu zníženiu trestu na 15 mesiacov vo väznici s dozorcami," citoval portál idnes.cz sudkyňu Alicu Havlíkovú.



Bývalý hráč Ostravy, Sparty, West Hamu United či Fiorentiny už má v registri trestov záznamy, v rokoch 2015 a 2016 dostal dvakrát podmienečný trest za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, v máji 2018 mu súd udelil 180 hodín verejnoprospešných prác za zanedbanie povinnej výživy.