Čaká hokejistov SR na MS 2020 skupina smrti? Toto sú ich súperi

Aktuálny rebríček IIHF po MS 2019:



1. Kanada 3705 b., 2. Rusko 3640, 3. Fínsko 3615, 4. Švédsko 3615, 5. ČR 3465, 6. USA 3430, 7. Nemecko 3355, 8. Švajčiarsko 3325, 9. SLOVENSKO 3040 b, 10. Lotyšsko 3025, 11. Nórsko 3005, 12. Dánsko 2925, 13. Francúzsko 2840, 14. Bielorusko 2735, 15. Rakúsko 2635, 16. Taliansko 2620, ... 19. Kazachstan 2570, 20. Británia 2480.



Reťazec pre základné skupiny MS 2020:



A-skupina (Zürich):



1-4-5-8-9-12-13-16



Kanada, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, V.Británia



B-skupina (Lausanne):



2-3-6-7-10-11-14-15



Rusko, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan.

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenský hokej by mal byť podľa renkingového kľúča zaradený do zürišskej vetvy budúcoročných MS vo Švajčiarsku. Súperom nastávajúcej reprezentácie by tak okrem domáceho výberu boli Kanaďania, Švédi, Česi, Dáni, Bielorusi a Veľká Británia.Výslednica základnej časti 83. MS v Bratislave a Košiciach rozhodla, že celkovo deviate Slovensko postúpilo o jedno miesto na rovnakú priečku v renkingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Po nedeľňajšom bratislavskom finále vyšiel aktuálny rebríček, ktorý vygeneroval reťazec rozdelenia účastníkov MS 2020 do dvoch skupín v Zürichu a v Lausanne. Až v najbližších hodinách sa však rozhodne o definitíve, lebo organizátori šampionátov a IIHF robia z hľadiska diváckych a televíznych preferencií rošády, bolo tomu tak aj teraz na Slovensku.Švajčiarski organizátori na sobotnej tlačovke v Bratislave síce naznačili, že po vypadnutí Francúzov z A-kategórie MS nejaké veľké zmeny neplánujú, ale v hre by mohol byť presun Nemecka z juhozápadného francúzskeho kantónu do centrálne severného nemecky hovoriaceho. Navyše Zürich je od hraníc vzdialený pár desiatok kilometrov a Lausanne dve stovky. V takom prípade by výmena vyšla na Slovensko, keďže v renkingovej štruktúre premietnutej na skupiny MS sú im najbližšie, okrem Švajčiarov, ktorí však avizovali svoj národný tím umiestniť do Zürichu ako hlavného dejiska turnaja.Šampionát 2021 usporiadajú spolu Lotyšsko a Bielorusko a podľa pravidiel IIHF ich reprezentácie nemôžu na predchádzajúcom podujatí vypadnúť z A-kategórie. Ak by v skupinách budúcoročných MS tieto mužstvá skončili na posledných priečkach, nižšie by zostúpili krajiny, ktorých výbery by obsadili 7. miesto.