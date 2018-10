Can má problémy so štítnou žľazou, hrozí mu operácia

Futbalista Emre Can.

Turín 21. októbra (TASR) - Taliansky futbalový šampión Juventus Turín potvrdil, že Emre Can podstúpi klinické vyšetrenia štítnej žľazy. Hráč možno bude musieť absolvovať operačný zákrok.



Nemecký stredopoliar sa v tejto sezóne predstavil v drese "bianconeri" v desiatich zápasoch. Pri sobotňajšej ligovej remíze (1:1) na domácej pôde proti Janovu však do hry nezasiahol.



Can pravdepodobne vynechá utorkový zápas Ligy majstrov na pôde Manchestru United.