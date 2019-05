Carapaz suverénne zvíťazil v 14. etape Gira a je na čele klasifikácie

14. etapa (Saint-Vincent - Courmayeur, 131 km): 1. Richard Carapaz (Ekv./Movistar Team 4:02:23 h, 2. Simon Yates (V. Brit./ Mitchelton-Scott) +1:32 min, 3. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida), 4. Rafal Majka (Poľ./Bora-hansgrohe), 5. Mikel Landa Meana (Šp./Movistar Team), 6. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana), 7. Pavel Sivakov (Rus./Team Ineos), 8. Primož Roglič (Slovin./Team Jumbo), 9. Joseph Lloyd Dombrowski (USA/EF Education First) - všetci +1:54, 10. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Merida) +2:01

priebežné poradie (po 14. etape): 1. Carapaz 58:35:34 h, 2. Roglič +7 s, 3. Nibali +1:47 min, 4. Majka +2:10, 5. Meana +2:50, 6. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:58, 7. Jan Polanč (Slovin./SAE Team Emirates) +3:29, 8. Sivakov +4:55, 9. Yates +5:28, 10. Moreno +5:30

Courmayeur 25. mája (TASR) – Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa stal víťazom 14. etapy 102. ročníka pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Movistar triumfoval na 131-kilometrovej horskej trati z Saint-Vincent do Courmayeur s výrazným náskokom 1:32 minúty pred Britom Simonom Yatesom (Mitchelton-Scott). Tretí bol domáci Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), ktorý spoločne s ďalšími favoritmi zaostal o 1:54 minúty.Dvadsaťpäťročný Carapaz predviedol skvelý nástup v závere etapy, keď sa dostal do úniku a nedovolil žiadnemu z prenasledovateľov zdramatizovať príchod do cieľa. Vďaka výraznému náskoku a najmä odstupu favoritov sa dostal aj na čelo priebežného poradia. Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) však stráca iba sedem sekúnd. Na tretej priečke figuruje Nibali (+1:47).