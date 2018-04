Carolina zrušila zmluvu bývalému GM Francisovi

Päťdesiatpäťročný Francis je štvornásobným účastníkom zápasu All Star a s Pittsburghom vyhral dvakrát Stanleyho pohár.

New York 30. apríla (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL Carolina Hurricanes ukončil zmluvu bývalému generálnemu manažérovi a členovi Siene slávy Ronovi Francisovi. S odvolaním sa na potvrdenie klubu o tom informovala agentúra AP.



Päťdesiatpäťročný Francis je štvornásobným účastníkom zápasu All Star a s Pittsburghom vyhral dvakrát Stanleyho pohár. Na post GM Caroliny nastúpil v roku 2014. Už pred dvoma mesiacmi Francisa odvolali z postu GM a pracoval na inej pozícii. Teraz mu klub majiteľa Toma Dundona zrušil zmluvu úplne. Carolina nepostúpila do play off už deväť rokov.