Casillas by sa mal zotaviť, ďalšie predikcie sú predčasné, tvrdí lekár

Porto 2. mája (TASR) - Španielsky brankár Iker Casillas z FC Porto by sa mal úplne zotaviť z infarktu, ale jeho profesionálna futbalová budúcnosť je otázna.



"Záleží na tom, aké lieky bude musieť užívať, ale aj na jeho vôli. Do úvahy treba zobrať viacero faktorov, teraz je príliš skoro predikovať ďalší vývoj. Veľa záleží aj na Ikerovi," uviedol klubový lekár Nelson Puga pre oficiálnu televíziu FC Porto. Tridsaťsedemročný brankár má kontrakt do konca budúcej sezóny s opciou na ročné predĺženie.



Casillasa previezli do nemocnice po tom, ako sa mu na stredajšom tréningu urobilo nevoľno. S diagnózou infarkt myokardu sa následne podrobil chirurgickému zákroku. Vo štvrtok bol jeho stav stabilizovaný. Majster sveta i Európy odkázal fanúšikom, že už je všetko pod kontrolou. Jeho agent Carlo Cutropia dodal, že brankár je v dobrých rukách a neočakávajú sa trvalé následky.