Čečenský líder Kadyrov sa v Groznom fotil s hviezdou faraónov Salahom

Groznyj 11. júna (TASR) - Líder Čečenska - autonómnej republiky Ruskej federácie - Ramzan Kadyrov využil príchod egyptskej futbalovej výpravy na to, aby sa odfotografoval s hviezdou "faraónov" Mohamedom Salahom. Čečensko bude tréningovou základňou Egypťanov počas MS.



"Štadión šalel, keď som sa spolu s Mohamedom Salahom objavil na trávniku," napísal Kadyrov na svojom účte na ruskej sociálnej sieti VKontakte.



Svoj príspevok zakončil kritikou krajín, ktoré podľa neho Rusku neželajú udelenie organizácie MS: "Nepriatelia Ruska zúria, pretože nám chceli prekaziť cestu k šampionátu. Prezident Vladimír Putin a jeho tím však dokázali, že pre našu veľkú vlasť neexistuje úloha, ktorú by sme nezvládli."



Aktivisti kritizujú Egypťanov za to, že si za svoj hlavný tábor počas MS zvolili práve Čečensko, región v Severnom Kaukazsku, kde sa podľa nich porušujú ľudské a občianske práva. Kadyrov už v minulosti na štadióne, ktorý pomenoval po svojom otcovi Achmatovi, privítal reprezentácie Iránu a Tuniska. Informovala agentúra DPA.