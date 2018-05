Hokejista Nestrašil predčasne skončil na MS 2018 pre zranenie ramena

Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil hneď v úvode piatkového víťazného zápasu proti Bielorusku (3:0).

Kodaň 14. mája (TASR) - Český hokejista Andrej Nestrašil si už na majstrovstvách sveta v Dánsku nezahrá pre zranenie ramena. Definitívne rozhodnutie padlo počas pondelňajšieho rozkorčuľovania českej reprezentácie.



Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil hneď v úvode piatkového víťazného zápasu proti Bielorusku (3:0). "Andrej na šampionáte skončil. Jeho zranenie sa nezlepšilo a liečba bude trvať niekoľko týždňov. Čakali sme na jeho subjektívne rozhodnutie a v pondelok nám oznámil, že nanešťastie nebude môcť pokračovať," povedal lekár českého národného tímu Dušan Singer podľa portálu idnes.cz.



"Nemôžem si ani zaviazať šnúrky na korčuliach. Keby som hral, tak by to bolo z mojej strany asi na 15 percent. Máme tu zdravých chlapcov a bude lepšie, keď nastúpia oni," uviedol Nestrašil.



Trénerovi Josefovi Jandačovi bude opäť k dispozícii 18-ročný mladík Filip Chytil. Debutant na seniorských MS inkasoval úder do tváre v nedeľňajšom úspešnom dueli proti Francúzsku (6:0) a stretnutie nedohral. "Bol schopný pokračovať v zápase aj po údere, ale z preventívnych dôvodov sme ho radšej stiahli z hry," vysvetlil Singer.