Čech nič neľutuje, Sarri po triumfe v Baku: Zaslúžili sme si trofej

Pre českého brankára Arsenalu Londýn bol finálový duel Európskej ligy s londýnskou Chelsea posledným zápasom v kariére.

Baku 30. mája (TASR) - Zatiaľ čo Mužom finále futbalovej Európskej ligy 2018/19 sa podľa UEFA stal Belgičan Eden Hazard z Chelsea Londýn, jeho bývalý spoluhráč bol smutným hrdinom. Brankár Arsenalu Petr Čech odohral posledný zápas v kariére a ani jeho viaceré výborné zákroky nezabránil prehre "gunners" 1:4 na Olympijskom štadióne v Baku.



Tridsaťsedemročný Čech si mohol zopakovať triumf v EL z roku 2013, ktorý dosiahol práve v drese "The Blues". Jeho spoluhráči mu však nepomohli, v obrane hrali naivne a dovolili súperovi získať pohodlné víťazstvo. "Zachránil Arsenal od debaklu. Ak ste ho sledovali od jeho príchodu do Anglicka, tak viete aký bol. Fantastický brankár," napísal po zápase portál BBC.



Sám Čech bol po finále smutný, ale tak ako vždy ho zhodnotil s nadhľadom. "Musím povedať, že som urobil čo sa dalo. Táto skupina hráčov si takýto výsledok nezaslúžila. Za oponou spolu s realizačným tímom tvrdo pracujeme, tak to bolo celú sezónu. Fanúšikovia presne nevidia, koľko roboty sme urobili. Môžem naozaj uistiť všetkých, ktorí nás podporovali, že tento tím sa vráti a v budúcej sezóne bude silnejší," citovala ho agentúra AFP.



O Čechovi sa špekuluje, že sa od novej sezóny vráti do Chelsea na post funkcionára. "Je tu veľa dohadov. Chcel som zdvihnúť nad hlavu trofej, potom si sadnúť a popremýšľať. Do 30. júna som hráčom Arsenalu. Dovtedy nerozhodnem o ničom. Môžem ale povedať, že keď sa obzriem za kariérou, neľutujem nič," dodal.



Trénera Arsenalu Unaia Emeryho zo Španielska mrzela prehra i fakt, že si jeho hráči nevybojovali účasť v Lige majstrov cez triumf v EL. "Vedeli sme, že to bude ťažké. V Premier League sa nám to nepodarilo o bod či dva v konkurencii tímov ako Tottenham a Chelsea. Európska liga bola druhá možnosť. Skúsili sme to a zabojovali. Ale musím zagratulovať Chelsea, bola lepšia ako my. V prvom polčase sme mali aj niekoľko šancí na gól. Súperovi sme veľa nedovolili. Do druhého polčasu sme išli s rovnakým zámerom, chceli sme plniť náš herný plán, ale dali rýchlo prvý gól a to bolo veľmi dôležité. Majú skvelých hráčov a my sme mali niekoľko mladých. Vedeli sme, že to bude veľmi ťažké," uviedol Emery, ktorý vyhral EL trikrát v sérii s FC Sevilla v rokoch 2014 až 2016.



Emeryho trénerský kolega Maurizio Sarri z Talianska pochopiteľne žiaril: "Som naozaj veľmi šťastný. Získať túto trofej bolo pre Chelsea veľmi dôležité. Je dôležitejšie získať ju pre klub, ako pre mňa osobne. Mená hráčov či trénerov sú oproti klubu menej dôležité. V januári a vo februári sme trpeli, ale dobre sme zareagovali. Nie je to ľahké, lebo v Premier League sa hrá na obrovskej úrovni. Napokon sme sa dostali do Ligy majstrov cez ligu. Hrali sme v sezóne aj finále Ligového pohára, v ktorom sme prehrali s Manchestrom City na penalty. V Európskej lige sme neprehrali, hrali sme 15 zápasov a vyhrali 12. Myslím si, že sme ju vyhrali zaslúžene," citovala Sarriho agentúra AFP.