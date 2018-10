Cehlárik prispel asistenciou k víťazstvu Providence v Hartforde

Zo Slovákov zasiahol v AHL v noci do hry ešte krídelník Binghamtonu Marián Studenič, jeho tím prehral na klzisku Lavalu Rocket 2:5.

New York 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa v noci na sobotu jednou asistenciou podieľal na víťazstve Providence Bruins na ľade Hartfordu Wolf Pack 4:3 po predĺžení. Pre 23-ročného útočníka to bol prvý bod v novej sezóne American Hockey League (AHL).



