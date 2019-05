Celta Vigo s Lobotkom prehrala v Bilbau, ale udržala sa v La Lige

sumáre - 37. kolo:



Athletic Bilbao - Celta Vigo 3:1 (3:0)

Góly: 16. a 17. Garcia (prvý z 11 m), 40. Williams - 88. Aspas (z 11 m)

/S. Lobotka (Celta Vigo) hral do 86. minúty/



Atletico Madrid - FC Sevilla 1:1 (1:0)

Góly: 30. Koke - 70. Sarabia



FC Barcelona - Getafe 2:0 (1:0)

Góly: 39. Vidal, 89. Messi



Betis Sevilla - Huesca 2:1 (1:0)

Góly: 22. a 90.+9 Joaquin - 55. Juanpi (z 11 m), ČK: 77. Pulido (Huesca)



Girona - Levante 1:2 (0:0)

Góly: 60. Stuani - 62. Morales, 86. Bardhi



Leganes - Espanyol Barcelona 0:2 (0:1)

Góly: 35. a 71. Iglesias (druhý z 11 m), ČK: 45. Bustinza (Leganes)



Rayo Vallecano - Real Valladolid 1:2 (0:1)

Góly: 73. Medran - 6. Unal (z 11 m), 80. Guardiola



Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 3:1 (1:1)

Góly: 26. Merino, 57. Zaldua, 67. Barrenetxea Muguruza - 6. Diaz, ČK: 39. Vallejo (Real)



Valencia - Alaves 3:1 (2:1)

Góly: 29. Soler, 34. Mina - 12. Navarro



Villarreal - Eibar 1:0 (0:0)

Gól: 59. Ekambi

Madrid 12. mája (TASR) - Futbalisti Celty Vigo v zostave so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v nedeľňajšom zápase 37. kola španielskej La Ligy na pôde Athletica Bilbao 1:3, napriek tomu sa definitívne zachránili v súťaži. Rozhodla o tom prehra ich konkurenta v boji o záchranu Girony s Levante 1:2.Celta má pred posledným kolom trojbodový náskok pred Gironou a v jej prospech hrá lepšie skóre zo vzájomných zápasov, čo je prvé pomocné kritérium v prípade rovnosti bodov. Do druhej ligy tak zostupuje Girona a okrem nej Rayo Vallecano a Huesca. Atletico Madrid obsadilo druhú priečku za majstrovskou Barcelonou. So svojimi fanúšikmi sa rozlúčilo remízou 1:1 s FC Sevilla.