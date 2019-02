Čerešňák si poranil koleno, bez hokeja bude asi mesiac

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo natrhnutý väz v kolene.

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenský obranca Peter Čerešňák si poranil koleno, od hokeja si odpočinie približne jeden mesiac. Zranenie si 26-ročný zadák privodil ešte na minulotýždňovom reprezentačnom turnaji Kaufland Cup v zápase proti Olympijskému tímu Ruska.



Čerešňák sa zranil v jednom zo súbojov asi desať minút pred koncom duelu. Po návrate do svojho klubu Škoda Plzeň absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo natrhnutý väz v kolene. "Operácia však nebola nutná, dávajú ma dokopy fyzioterapeuti a lekár Plzne. Verím, že stihnem play off, liečenie by malo trvať asi mesiac," povedal Čerešňák pre TASR.