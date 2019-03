výsledky NHL:



Columbus - Edmonton 0:4, Los Angeles - Chicago 6:3, Boston - New Jersey 1:0, Florida - Carolina 3:4 pp, Montreal - Pittsburgh 1:5, Tampa Bay - Ottawa 5:1 /za domácich ČERNÁK 1+1/, Toronto - Buffalo 5:2 /za domácich MARINČIN 0+1/, Arizona - Detroit 3:1 /za domácich PÁNIK 0+2/, St. Louis - Dallas 1:4, Calgary - Minnesota 2:4

New York 3. marca (TASR) - V desiatich zápasoch NHL v noci na nedeľu sa predstavili ôsmi slovenskí hokejisti, z nich sa do kanadského bodovania zapísali traja. Obranca Erik Černák pomohol k domácemu víťazstvu Tampy Bay nad Ottawou 5:1 gólom a asistenciou a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. V defenzíve Senators nastúpil jeho bratranec Christián Jaroš.Dva body si pripísal aj útočník Richard Pánik, ktorý dvomi asistenciami prispel k výhre Arizony 3:1 nad Detroitom. Toronto aj vďaka asistencii Martina Marinčina zdolalo v domácej aréne Buffalo 5:2.Boston s kapitánom Zdenom Chárom a Petrom Cehlárikom si poradil doma s New Jersey 1:0 a natiahol šnúru zápasov so ziskom minimálne jedného bodu už na číslo 16. Čistým kontom sa blysol fínsky brankár Tuukka Rask, Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky Bruins.Edmonton s obrancom Andrejom Sekerom zvíťazil na ľade Columbusu hladko 4:0. Dôležitý zápas v boji o play off nezvládol Montreal, v zostave s Tomášom Tatarom podľahol doma Pittsburghu 1:5.