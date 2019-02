Černák skóroval pri výhre Tampy, Tatar pomohol Montrealu k bodu

NHL - výsledky:



Boston - Los Angeles 5:4 pp,

Buffalo - Detroit 3:1,

New Jersey - Minnesota 2:4,

New York Islanders - Colorado 4:3 pp,

Philadelphia - Anaheim 6:2,

Ottawa - Winnipeg 5:2,

St. Louis - Nashville 3:2,

Arizona - Dallas 3:2,

Edmonton - San Jose 2:5,

Montreal - Toronto 3:4 pp /TATAR za domácich 1+0/,

Tampa Bay - Pittsburgh 5:4 /ČERNÁK za domácich 1+0/,

Washington - Florida 4:5 pp,

Vegas - Columbus 3:4,

Vancouver - Calgary 4:3 pp a sn



New York 10. februára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák si pripísal druhý gól v sezóne i kariére v NHL. V noci na nedeľu sa podieľal na domácom víťazstve Tampy Bay Lightning nad Pittsburghom Penguins 5:4, keď skóroval v 16. minúte. Strelecky sa presadil aj Tomáš Tatar, ktorého gól z 22. minúty pomohol Montrealu Canadiens vybojovať na vlastnom ľade aspoň bod pri prehre s Torontom Maple Leafs 3:4 po predĺžení.Hokejisti Bostonu Bruins doma zvíťazili nad Los Angeles Kings 5:4 po predĺžení. V tretej tretine najprv hostia inkasovali trikrát v rozmedzí tri a pol minúty, ale na bleskový obrat Bruins dokázali odpovedať. Zápas bol špeciálny pre domáceho Patricea Bergerona, ktorý otvoril druhú tisícku duelov v profilige. Počas predzápasovej ceremónie mu spoluhráči, na čele s kapitánom Zdenom Chárom, venovali pripomienkovú krištáľovú vázu a rodinný výlet. Tohtotýždňové jubileum "okorenil" dvoma asistenciami a najmä víťazným zásahom v predĺžení."Legenda pokračuje. Je skvelé, že práve on rozhodol zápas po takej krásnej ceremónii na úvod. Zaslúžil si to," povedal podľa tsn.ca Brad Marchand, Bergeronov spoluhráč z prvej formácie. "Som rád, že sme vyhrali, je to skvelý pocit. Na striedačke som hovoril, že musíme zabrať a nájsť cestu k víťazstvu. A podarilo sa," povedal Bergeron, ktorý sa stal piatym hráčom v histórii Bruins s 1000 zápasmi v NHL.Slovenský obranca Chára absolvoval na ľade 24 minút a bol najvyťaženejším hráčom Bostonu. Do štatistík si pripísal dve trestné minúty. Útočník Peter Cehlárik odohral 13:45 min, do streleckej listiny sa tiež nezapísal, zaznamenal dve mínusky a dve strely. Brankár Jaroslav Halák iba kryl chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi.Anaheim natiahol negatívnu sériu na sedem prehier. Vo Philadelphii podľahol 2:6, keď už po prvej časti hry Flyers viedli 4:0. Domáci bodovali desiatykrát za sebou, pričom deväť duelov doviedli do víťazného konca. Napriek tomu v tabuľke Východnej konferencie figurujú až na jedenástom mieste. V bránke "letcov" podal ďalší skvelý výkon 20-ročný Carter Hart, ktorý chytil 30 striel, vyhral ôsmy zápas za sebou a vyrovnal rekord NHL. Vo veku mladšom ako 21 rokov zaznamenal osemzápasovú víťaznú sériu len Jocelyn Thibault, ktorému sa to podarilo v marci 1995 v drese Quebecu Nordiques. "Ja tieto veci nesledujem. Je to fajn, ale snažím sa najmä vyhrávať zápasy a momentálne hráme veľmi dobrý hokej," povedal Hart.New York Islanders sa doma potrápil, ale zvíťazil nad Coloradom 4:3 po predĺžení. "Ostrovania" v závere druhej tretiny zaostávali o dva góly, v tretej časti priebežne otočili, ale 165 sekúnd pred záverečným klaksónom vyrovnal J.T. Compher. V predĺžení sa tretí obrat skóre nekonal, o druhom bode pre domácich rozhodol svojím druhým gólom v zápase Ryan Pulock. "Na začiatku sme si sami vykopali jamu a prehrávali sme o dva góly. Našťastie sme sa z toho dostali," povedal Pulock pre nhl.com. Colorado prehralo šiesty zápas v sérii, druhýkrát za sebou po predĺžení. "Napriek prehre bolo v našom výkone veľa pozitív. Škoda, že sme z toho nevydolovali dva body, ale získali sme po jednom na klziskách silných tímov vo Washingtone a tu," povedal tréner "lavín" Jared Bednar.Buffalo zdolalo doma Detroit 3:1 vďaka dvom gólom v presilovkách. Jednu asistenciu zaznamenal švédsky nováčik "šablí" Rasmus Dahlin a stal sa len piatym obrancom v histórii NHL, ktorý dosiahol 30 kanadských bodov pred dovŕšením 19. narodenín. Na čele rebríčka je Dahlinov tréner Phil Housley, ktorý v osemnástich rokoch nazbieral 66 bodov.Sériu štyroch prehier zastavila Minnesota, ktorá zvíťazila na ľade New Jersey 4:2. Brankár Devils Cory Schneider prehral dvadsiaty zápas za sebou, v NHL sa netešil z triumfu od 27. decembra 2017. Obaja tréneri oslávili malé okrúhle jubileá, kormidelník Wild Bruce Boudreau viedol 900. zápas v profilige, jeho náprotivok John Hynes sa na lavičku ako hlavný kouč v NHL postavil 300. krát. Druhým hetrikom Gordieho Howea v kariére (gól, asistencia, bitka) sa prezentoval hosťujúci útočník Marcus Foligno.Dobrú formu potvrdili hokejisti St. Louis, ktorí zdolali Nashville 3:2 a vyhrali piaty duel za sebou. Nováčik v bránke Blues Jordan Binnington chytil 29 striel hostí a svoju bilanciu v NHL zlepšil na 9-1-1. Druhý gól St. Louis strelil ruský útočník Vladimir Tarasenko a bodoval v siedmom zápase za sebou.Ottawa s Christiánom Jarošom zdolala Winnipeg 5:1. Slovenský obranca bol na ľade 15:02 min a zaznamenal tri bodyčeky. Veľkou mierou sa pod víťazstvo Senators podpísal brankár Anders Nilsson, ktorý zlikvidoval 44 striel Jets. Hokejisti Arizony prerušili päťzápasovú sériu prehier, keď zdolali doma Dallas 3:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa zaskvel Alex Galchenyuk, brankár Darcy Kuemper zaznamenal 33 zákrokov. Z víťazstva sa tešil aj slovenský útočník Richard Pánik, ktorý bol na ľade takmer 17 minút, pripísal si mínusku a šesť striel na bránku.