Česi sú v júni stopercentní, tréner Šilhavý krotí eufóriu

Olomouc 11. júna (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti si v júnovej kvalifikácii EURO 2020 napravili chuť po marcovom debakli 0:5 v Anglicku. Zverenci trénera Jaroslava Šilhavého zdolali v A-skupine v Prahe Bulharsko 2:1 a Čiernu Horu v Olomouci 3:0 a bodovo sa dotiahli na lídra z Anglicka, ktorý má o zápas menej.



Česi majú 6 bodov, o jeden viac ako tretie Kosovo, ktoré zvíťazilo v Bulharsku 3:2. V ich tábore zavládla veľká spokojnosť, kouč Šilhavý ale krotí eufóriu. "V zápase s Bulharskom sme šance zahadzovali, proti Čiernej Hore sme boli veľmi produktívni. Výsledok 3:0 je skvelý. Júnový zraz hodnotím skvele, šesť bodov, päť gólov, skóre 5:1. Je to sen. No nemôžeme si myslieť, že keď sme vyhrali dva zápasy, že je všetko v pohode. Bolo tam veľa chýb, čaká nás veľa práce, ale za jún sme spokojní," citoval trénera ČR portál idnes.cz.



V oboch súbojoch exceloval Patrik Schick z AS Rím, ktorý dal tri góly a ďalšie pripravil. "Zápasy nám vyhrali strelecké dispozície Schicka a Jankta. Sme závislí na tom, v akom rozpoložení hráči prídu, či v kluboch hrajú. Zrazy sú krátke, aj tak sa snažíme vtlačiť tímu tvár. Ak budú hráči zdraví, káder sa zastabilizuje, mali by sme sa zlepšovať," dodal.



Proti Čiernohorcom strelil 23-ročný Schick šiesty gól v najcennejšom drese. Pôsobil sebavedomo a energicky, hoci v Ríme na poste útočníka veľa šancí v základnej zostave nedostával. "Som rád, že som sa presadil. Uvidíme, čo bude ďalej," povedal médiám po súboji v Olomouci a dodal: "V Anglicku to bolo náročné, asi ťažko sme tam mohli počítať s bohvieakým výsledkom. Oni majú tím plný hviezd, pôsobia v najlepších ligách. Pre nás boli preto kľúčové najmä tieto júnové zápasy. Je skvelé, že sme to zvládli."