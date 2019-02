Česká liga: Slavia je stále tri body pred Plzňou

Obhajca titulu z Plzne uspel na trávniku Opavy 2:1, keď skóre otvoril gólom z penalty slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.

Praha 26. februára (TASR) - V českej futbalovej Fortuna lige 2018/2019 pokračuje zaujímavý boj o titul. V pondelok sa dostali do hry prvé dva tímy tabuľky, ktoré si minulý týždeň ešte plnili povinnosti v Európskej lige UEFA. Obhajca titulu z Plzne uspel na trávniku Opavy 2:1, keď skóre otvoril gólom z penalty slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Viktoria však stále stráca na vedúcu Slaviu Praha tri body, keďže "zošívaní" deklasovali v domácom Edene Slovácko 4:0. Dvoma asistenciami k triumfu prispel slovenský stredopoliar Miroslav Stoch.



Plzeň vypadla v EL s Dinamom Záhreb a môže upriamiť pozornosť na obhajobu v lige. V Opave viedla 2:0, a hoci domáci v závere znížili, výhru si ujsť nenechala. "Zápas bol veľmi náročný. My sme tiež mali náročných 14 dní a táto séria vyvrcholila piatym zápasom. Súper bol na nás výborne pripravený, behavý, agresívny v súbojoch. Opava hrala naozaj výborne, som šťastný, že sme to zvládli a odviezli sme si tri body. Možno to úplne doceníme až neskôr," povedal tréner Plzne Pavel Vrba pre klubový web.



Slavia vyradila v EL belgický Genk a v osemfinále sa stretne v atraktívnom súboji s FC Sevilla. Proti Slovácku ukázala efektivitu, a aj keď súper na začiatku hral nadoraz, neskôr odpadol. "Po dlhom čase som spokojný s výsledkom aj hrou. Zápas sme mali pevne v rukách. Na začiatku zápasu bolo Slovácko veľmi nabudené, v niektorých situáciách boli bežecky rýchlejší ako my. Chvíľu nám trvalo, než sme rozbehali únavu. Ale to bola maličkosť, z výkonu tímu som nadšený a veľmi si ho vážim," citoval portál idnes.cz kouč Slavie Jindřicha Trpišovského.