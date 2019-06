Českej tenistke Kvitovej hrozí pre zranenie neúčasť vo Wimbledone

Kvitová utrpela zranenie v príprave pred Roland Garros a z antukového vrcholu sezóny sa odhlásila.

Praha 5. mája (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová by pre natrhnutý sval v predlaktí mohla prísť o účasť na tohtoročnom treťom grandslame roka vo Wimbledone. Kvitová utrpela zranenie v príprave pred Roland Garros a z antukového vrcholu sezóny sa odhlásila.



"Možné sú zatiaľ obe varianty. Spravím všetko pre to, aby som Wimbledon stihla. Zranenie mám pravdepodobne z presilenia, skoro žiadny doktor takú trhlinu vo svale predlaktia ešte nevidel," uviedla 29-ročná hráčka. Aktuálne šiesta hráčka rebríčka WTA získala na tráve v All England Clube už dva tituly. V roku 2011 si vo finále poradila s Máriou Šarapovovou (6:3, 6:4) a v roku 2014 zdolala Eugeniu Bouchardovú (6:3, 6:0).



V prebiehajúcej sezóne ovládla januárový turnaj na tvrdom povrchu v Sydney a v apríli zvíťazila na antuke v Stuttgarte. Informáciu priniesol portál idnes.cz.