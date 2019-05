Českí hokejisti deklasovali Rakúsko a sú na čele bratislavskej skupiny

B-skupina (Bratislava):

Rakúsko - Česko 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Góly: 7. Faksa (Kolář, Gudas), 15. Kubalík (Gudas), 21. Simon (Voráček, Hronek), 31. Řepík (Faksa, Kubalík), 31. Frolík (Gulaš, Hronek), 43. Řepík (Kubalík, Kolář), 45. Kolář (Voráček, Frolík), 46. Vrána (Jaškin, Faksa). Rozhodovali: Rantala (Fín.), Sidorenko (Biel.) – Jensen (Dán.), McCrank (Kan.), vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9072 divákov.



Rakúsko: Herzog - Pallestrang, Schlacher, Unterweger, Schumnig, Strong, Peter – T. Raffl, Herburger, Haudum - Hofer, Rauchenwald, Zwerger - Ganahl, Hundertpfund, Baumgartner - Obrist, Cijan



Česko: Francouz - Hronek, Musil, Rutta, Sklenička, Gudas, Kolář, Zámorský – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Faksa, Vrána - Gulaš, Kovář, Kubalík - Řepík, T, Zohorna, Palát – H. Zohorna

Tabuľka B-skupiny:



1. Česko 6 5 0 0 1 34:10 15*

2. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15*

3. Švédsko 5 4 0 0 1 32:10 12

4. Švajčiarsko 5 4 0 0 1 23:6 12*

---------------------------------------

5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6

6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6

7. Rakúsko 6 0 0 0 6 6:36 0

---------------------------------------

8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0

*-istý postup do štvrťfinále

Bratislava 19. mája (TASR) - Českí hokejisti rozstrieľali v nedeľňajšom zápase MS Rakúsko 8:0 a posunuli sa na čelo tabuľky bratislavskej B-skupiny. Najmä v úvode sa dopúšťali zbytočných faulov a často zohrievali trestnú lavicu, napriek tomu na ľade dominovali a už v polovici stretnutia si vybudovali päťgólový náskok. O ich hernej prevahe svedčí aj pomer striel 39:16.Zverenci trénera Miloša Říhu, ktorí si už v sobotu zabezpečili postup do štvrťfinále, zakončia svoje účinkovanie v základnej skupine utorkovým duelom so Švajčiarskom (12.15). Z prvého miesta ich môžu ešte v nedeľu večer zosadiť Rusi, ak zabodujú proti Helvétom (20.15). Rakúšanov čaká v pondelok o 20.15 h kľúčový priamy súboj o záchranu s Talianskom, na zotrvanie v elitnej kategórii potrebujú akýmkoľvek spôsobom zvíťaziť.Favorit od úvodu spustil na súperovu bránku ofenzívny uragán, ale jeho veľkým problémom bola nedisciplinovanosť. V prvej tretine nazbieral až štyri fauly, väčšinu z nich úplne zbytočných, všetky oslabenia však Česi ubránili, vrátane jedenapolminútového 3 na 5. Gólovo naštartoval svoj tím Faksa, ktorý v 7. min. nachytal Herzoga na bližšej žŕdke, na 2:0 zvýšil Kubalík po úniku z ľavej strany. V druhom dejstve pokračovala dominancia Říhovho tímu. Tretí gól pridal v presilovke Simon, na ktorého nadviazali v rozmedzí 41 sekúnd Řepík a Frolík a v polovici zápasu tak bolo "vymaľované". Francouz sa v českej bránke nudil, v prostrednej časti musel riešiť iba jednu zložitú situáciu. Rakúšania neboli schopní vzdorovať protivníkovi, v tretej tretine náskok v rýchlom slede navýšili Řepík, Kolář a Vrána a tréner Bader si musel zobrať oddychový čas. V bránke naďalej ponechal Herzoga, ktorý do konca zápasu už viackrát neinkasoval.