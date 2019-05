Česko vyhralo so Švajčiarskom v B-skupine, Helvéti na štvrtom mieste

B-skupina (Bratislava):

Česko - Švajčiarsko 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)



Góly: 13. Voráček (Kovář, Frolík), 21. Simon (Voráček, Hronek), 27. Frolík (Voráček, Simon), 29. Kubalík (Simon), 59. Rutta – 3. Frick (Martschini, Scherwey), 27. Scherwey (Martschini, Kurashev), 42. Scherwey (Weber, Martschini), 57. Niederreiter (Josi, Hischier). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Romasko (Rus.) - Goľjak (Biel.), Oliver (USA), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Česko: Bartošák - Hronek, Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Sklenička – Voráček, Simon, Frolík – Jaškin, Faksa, Vrána – Gulaš, Kovář, Kubalík – Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna



Švajčiarsko: Berra (27. Mayer) – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Andrighetto, Haas, Niederreiter - Hofmann, Hischier, Fiala - Scherwey, Kurashev, Martschini - S. Moser, Bertschy, Ambühl - Rod







Švajčiari už aj s novou posilou Niederreiterom boli v úvode živší, presnejšie si prihrávali a v 3. minúte išli zaslúžene do vedenia. Martschini spoza bránky nabil medzi kruhy Frickovi a ten nedal Bartošákovi šancu. Helvéti mali viac z hry až do 10. min., keď zápas na sedem minút prerušila výmena plexiskla. Po nej sa obraz hry zmenil, Česi sa skoncentrovali a v 13. min. využili presilovku, keď po rýchlom prečíslení zužitkoval prihrávku Kovářa strelou z prvej Voráček - 1:1. Druhá tretina odštartovala kontroverzným momentom. Faulovaný Simon zostrelil Berru, pričom v páde "doviezol" puk za bránkovú čiaru. Po trénerskej výzve Říhu sa arbitri poradili s

Tabuľka B-skupiny:

1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*



2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18*



3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15*



4. Švajčiarsko 7 4 0 0 3 27:14 12*



---------------------------------------



5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6



6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6



7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2



---------------------------------------



8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1**



Bratislava 21. mája (TASR) - Českí hokejisti zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS nad Švajčiarskom 5:4 a v tabuľke obsadia s 18 bodmi s najväčšou pravdepodobnosťou druhé miesto. Na štvrťfinále tak zostanú v Bratislave a narazia na tretí tím A-skupiny. Česi by na tretiu priečku mohli klesnúť iba v prípade, ak by Švédi vo večernom dueli zdolali Rusko presne o tri góly, pričom by skórovali najmenej päťkrát (teda keby vyhrali 5:2, 6:3, 7:4... atď).Švajčiari sa mohli v tabuľke posunúť len v prípade trojbodového víťazstva a preto v závere za stavu 4:4 odvolali brankára, čo využil obranca Jan Rutta a strelou do prázdnej bránky rozhodol o výhre ČR. Helvéti skončili v B-skupine so ziskom 12 bodov na štvrtej priečke. Na štvrtkové štvrťfinále tak vycestujú do Košíc a stretnú sa s víťazom A-skupiny.videorozhodcom a gól napokon uznali, keďže podľa nich nešlo o nedovolené bránenie brankárovi. Darmo švajčiarski hráči protestovali. Nesústredení o chvíľu neskôr pustili do brejku Frolíka, ten strelou medzi betóny zvýšil na 3:1 a vyhnal z bránky Berru, ktorého nahradil Mayer. Striedanie Švajčiarov opätovne nakoplo a už o 29 sekúnd znížil Scherwey aj za pomoci Jaškinovej rukavice. Výborný forčeking Simona ale vzápätí viedol ku gólu Kubalíka na 4:2.Zápas v úžasnom tempe pokračoval v tretej časti. Švajčiari si vytvorili chvíľami drvivý tlak, najaktívnejší švajčiarsky hráč Scherwey znížil na rozdiel jedného gólu, ďalšie šance zlikvidoval Bartošák. Helvéti sa dočkali vyrovnania v 57. min., z dorážky sa presadil nový muž v zostave Niederreiter. Posun v tabuľke garantovalo Švajčiarom iba víťazstvo v riadnom čase, preto v závere za stavu 4:4 odvolali brankára. Power play im ale nepriniesla úspech, naopak Rutta do prázdnej bránky rozhodol o triumfe ČR.