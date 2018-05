Českú reprezentáciu na MS pravdepodobne posilnia Pastrňák a Krejčí

Boston vypadol v 2. kole play off zámorskej NHL s Tampou Bay. Zástupcovia reprezentácie boli s hráčmi dopredu dohodnutí a čakali na potvrdenie ich rozhodnutia.

Praha 7. mája (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu na MS v Dánsku s najväčšou pravdepodobnosťou posilnia útočníci David Pastrňák a David Krejčí. "Obaja majú záujem prísť, teraz už záleží iba na tom, aby v stredu prešli v Bostone výstupnou lekárskou prehliadkou," citoval portál idnes.cz slová manažéra českého tímu Jiřího Fischera.



Boston vypadol v 2. kole play off zámorskej NHL s Tampou Bay. Zástupcovia reprezentácie boli s hráčmi dopredu dohodnutí a čakali na potvrdenie ich rozhodnutia. "V náš neprospech hrá časový posun voči USA. Obaja sú to hráči na najvyššej špičkovej úrovni a keď sa zapoja, budeme nadšení. Určite nebudeme tlačiť, aby to bolo čo najskôr. Keď budú chcieť prísť, tak prídu. My na nich budeme čakať s otvorenou náručou," dodal Fischer.