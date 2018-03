Slovensko navštívil prezident Európskej volejbalovej konfederácie

Boričič sa v stredu stretol s prezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) Antonom Siekelom, vo štvrtok bude jeho návšteva pokračovala rozhovormi s ústavnými činiteľmi.

Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) Aleksandar Boričič prišiel na dvojdňovú návštevu Slovenska. Jeho príchod súvisel s majstrovstvami Európy žien, ktoré na prelome augusta a septembra 2019 bude organizovať Slovensko spolu s Tureckom, Poľskom a Maďarskom. Boričič sa v stredu stretol s prezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) Antonom Siekelom, vo štvrtok bude jeho návšteva pokračovala rozhovormi s ústavnými činiteľmi.



"Chcem sa rozprávať s predstaviteľmi všetkých volejbalových federácií v Európe, aby sme prebrali možnosť spolupráce na projektoch, ktoré môžu pomôcť našej spoločnej snahe napredovať. Stretávam sa aj s prezidentmi olympijských výborov a vládnymi predstaviteľmi. Som veľmi rád, že som mal možnosť absolvovať tieto stretnutia aj na Slovensku a všetkým ďakujem za to, že ma prijali. Bolo to veľmi pozitívne. Teší ma, že Slovenská volejbalová federácia má dobrý vzťah s olympijským výborom a tiež ju podporujú aj politici.



Keď funguje spolupráca v rámci krajiny, tak je podstatne jednoduchšie získavať podporu aj od medzinárodných organizácií. Chceme pritiahnuť deti k volejbalu, je to čistý šport a veríme, že sa to podarí aj prostredníctvom európskeho šampionátu. Ďalej chceme rozbehnúť projekty pre školy, budovať mládežnícke centrá a vzdelávať mládežníckych trénerov, aby volejbal na Slovensku napredoval," povedal prezident CEV na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Som veľmi rád, že sme mali takúto príležitosť. Predovšetkým sme za prítomnosti prezidenta CEV chceli upozorniť na majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré spoluorganizujeme. Našou prioritou bolo získať podporu tohto významného podujatia zo strany olympijského hnutia a politickej špičky. Teší ma, že sa nám to podarilo. Rozprávali sme sa tiež o podpore mládeže, ktorá je prioritná pre nasledujúce roky. Verím, že európskym šampionátom sa všetko ešte len začína," uviedol šéf Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič.