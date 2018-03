Chára v sobotu proti Floride napokon nenastúpi

Návrat slovenského hráča sa odkladá.

Boston 30. marca (TASR) - Kapitán Zdeno Chára by sa po zranení v hornej časti tela mohol vrátiť do zostavy Bostonu Bruins v nedeľňajšom zápase hokejovej NHL proti Philadelphii Flyers. Slovenský obranca hovoril aj o možnosti, že nastúpi už v sobotu proti Floride Panthers, ale jeho návrat sa napokon odložil.



"Od návratu som približne 24 hodín," povedal podľa cbssports.com 41-ročný slovenský obranca, ktorý nedávno predĺžil o rok zmluvu s Bruins. "Určite chcem byť pri tom a nastúpiť. Zároveň si však uvedomujem, že musím spraviť to, čo je pre tím v tejto časti sezóny správne," dodal Chára. Klub neskôr informoval, že Chára ani ďalší obranca Charlie McAvoy (koleno) ešte proti Panthers nebudú hrať. Obaja v piatok trénovali a v nedeľu pocestujú podľa zámorských médií s tímom do Philadelphie.



Boston sa po nočnom víťazstve nad Tampou Bay Lightning dostal na čelo Atlantickej divízie aj celej Východnej konferencie a postup do play off už má vo vrecku. Chára sa zranil 13. marca v zápase s Carolinou Hurricanes a odvtedy vynechal osem duelov. V tejto sezóne odohral 68 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a nazbieral 23 bodov.