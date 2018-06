Chára navštevuje letnú školu na Harvarde, študujú aj Subban či Roddick

Zdeno Chára je súčasťou študijného programu v odbore podnikania v oblasti športu, médií a zábavy.

Boston 1. júna (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa vrátil do školských lavíc. Kapitán Bostonu Bruins absolvuje v týchto dňoch spolu s ďalšími prominentnými športovcami letné štúdium na slávnej obchodnej škole v Harvarde.



Chára je súčasťou študijného programu v odbore podnikania v oblasti športu, médií a zábavy. Prednášky na Harvardskej univerzite vedie uznávaná profesorka Anita Elberseová, ktorá v minulosti spolupracovala s mnohými známymi športovcami, napríklad španielskym futbalistom Gerardom Piquem alebo basketbalistom Pauom Gasolom.



Okrem Cháru navštevuje prednášky aj ďalší renomovaný hokejista - obranca Nashvillu P.K. Subban. Ten stretnutie so slovenským zadákom v prednáškovej sále zverejnil aj na Twitteri, kam zavesil fotografiu s popisom: "Môj spolužiak, Big Z!" Do letnej školy sa okrem nich prihlásil napríklad aj bývalý americký tenista Andy Roddick.