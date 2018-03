NHL: Chárov gól nezabránil prehre Bostonu, Arizona s Pánikom zvíťazila

NHL - sumáre:



CHICAGO BLACKHAWKS - BOSTON BRUINS 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 8. Anisimov (Toews, Gustafsson), 47. Kane (Gustafsson, Toews), 59. Seabrook (Toews, Kane) - 31. CHÁRA (Krejčí, DeBrusk). Brankári: Forsberg - Chudobin, strely na bránku: 39:32, 21.819 divákov.



CALGARY FLAMES - NEW YORK ISLANDERS 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Góly: 8. Gaudreau (Monahan), 48. Giordano (Hamilton, Gaudreau) - 3. Leddy (Cizikas), 3. Boychuk (Cizikas, Johnston), 11. Eberle (Boychuk, Tavares), 21. Lee (Boychuk, Leddy), 60. Lee (Tavares). Brankári: Smith - Gibson, strely na bránku: 52:27, 19.108 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - DALLAS STARS 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 13. Hörnqvist (Malkin, Crosby), 20. Oleksiak (Kessel, Sheahan), 60. Malkin (Crosby) - 33. Radulov (Spezza, Seguin). Brankári: DeSmith - Lehtonen, strely na bránku: 30:18, 18.637 divákov.



ARIZONA COYOTES - VANCOUVER CANUCKS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 36. Ekman-Larsson (Stepan, Keller). Brankári: Kuemper - Markström, strely na bránku: 24:27, 11.697 divákov.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 18:54 1 0 1 +1 3 4

Richard Pánik (Arizona) 16:29 0 0 0 0 4 0

Tomáš Jurčo (Chicago) 14:25 0 0 0 0 1 0

Najproduktívnejším hráčom Kučerov, medzi Slovákmi najlepší Tatar

Individuálne štatistiky základnej časti NHL k 12. marcu 2018:



1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 67 34 54 88 +16 240 36

2. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 66 39 48 87 +15 207 67

3. Connor McDavid (Edmonton) 68 33 51 84 +16 233 26

4. Nathan MacKinnon (Colorado) 60 32 49 81 +10 225 49

5. Claude Giroux (Philadelphia) 69 24 57 81 +17 158 20

6. Steven Stamkos (Tampa Bay) 69 27 52 79 +22 193 49

7. Johny Gaudreau (Calgary) 70 21 58 79 +10 201 24

8. Phil Kessel (Pittsburgh) 70 28 50 78 +1 231 36

9. Sidney Crosby (Pittsburgh) 70 23 53 76 0 202 44

10. Blake Wheeler (Winnipeg) 68 18 58 76 +5 210 42



Individuálne štatistiky Slovákov v základnej časti NHL k 12. marcu 2018:



1. Tomáš Tatar (Vegas) 68 17 12 29 -12 152 28

2. Richard Pánik (Arizona) 58 8 16 24 +2 116 30

3. Zdeno Chára (Boston) 67 7 16 23 +26 128 56

4. Marián Gáborík (Ottawa) 40 8 8 16 +7 72 20

5. Tomáš Jurčo (Chicago) 19 3 2 5 +3 28 10

6. Andrej Sekera (Edmonton) 26 0 4 4 -15 26 4

7. Marko Daňo (Winnipeg) 20 2 1 3 -3 20 6

8. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2 +2 3 2

9. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 2

10. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0

11. Marek Hrivík (Calgary) 3 0 0 0 +1 2 0



Jaroslav Halák (NY Islanders) 47 18 1559 144 3,23 90,8

__________________________________________________

/legenda: za menom hráča nasleduje jeho klubová príslušnosť, počas odohratých zápasov, góly, asistencie, body, hodnotenie v štatistike +/-, strely a trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, počet víťazstiev, striel, inkasovaných gólov, priemer inkasovaných gólov na zápas, úspešnosť zásahov/

New York 12. marca (TASR) - Hokejisti Chicaga Blackhawks v zostave s Tomášom Jurčom zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 3:1. Jediný gól hostí strelil slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v 31. minúte vyrovnal na 1:1 a zaznamenal svoj siedmy presný zásah v tejto sezóne. Na ľade strávil takmer 19 minút.V 57. minúte však kapitán "medveďov" nešťastne vysokou hokejkou zasiahol Brandona Saada a inkasoval trest na dve plus dve minúty. Domáci využili presilovku už po osemnástich sekundách, keď Patrick Kane poslal svoj tím do vedenia. Chára niesol svoj diel viny aj na treťom góle Brenta Seabrooka, keď tesne pred ním zamieril z trestnej lavice rovno na striedačku a nechal súperovmu hráčovi voľný priestor na skórovanie.uviedol Chára na margo momentu, ktorý zapríčinil jeho štvorminútový trest. Bruins prišli o šesťzápasovú sériu víťazstiev a na ľade súpera si zapísali už tretiu prehru za sebou.Arizona s Richardom Pánikom zvíťazila v noci na pondelok nad Vancouverom 1:0. Brankár Coyotes Darcy Kuemper kryl všetkých 27 striel a zaznamenal štvrtý shutout v sezóne. Jediný gól duelu strelil švédsky obranca Oliver Ekman-Larsson, ktorý v 36. minúte využil presilovú hru.New York Islanders v bránke bez Jaroslava Haláka triumfovali na ľade Calgary Flames 5:2 a prerušili sériu ôsmich prehier. Veľkou oporou "ostrovanov" bol gólman Christopher Gibson, ktorý si pripísal na konto 50 úspešných zákrokov.poznamenal Gibson, ktorého doterajším maximom v profilige bolo 47 zákrokov.Obhajca titulu Pittsburgh Penguins zvíťazil nad Dallasom Stars 3:1 a dostal sa na prvé miesto Metropolitnej divízie o bod pred Washington Capitals, ktorý odohral o dva zápasy menej. Penguins dosiahli tretí domáci triumf v sérii.Produktivitu hokejistov NHL vedie k 12. marcu ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning. V 67 zápasoch nazbieral 88 bodov za 34 gólov a 54 asistencií. Druhý je jeho krajan Jevgenij Malkin z Pittsburghu, ktorý získal 87 bodov (39+48). Tretí je Kanaďan Connor McDavid z Edmontonu, ktorý má na konte 84 bodov (33+51).Najproduktívnejším slovenským hokejistom v tejto sezóne je útočník Vegas Golden Knights Tomáš Tatar, ktorý v 68 odohratých zápasoch nazbieral 29 bodov za 17 gólov a 12 asistencií. Druhé miesto patrí Richardovi Pánikovi z Arizony, ten dosiahol 24 bodov (8+16) v 58 dueloch, tretí je kapitán Bostonu Zdeno Chára, ktorý si v 67 stretnutiach pripísal 23 bodov za 7 gólov a 16 asistencií. Tatar je so 17 gólmi aj najlepším strelcom spomedzi slovenských hráčov.