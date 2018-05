Chaves vyhral 6. etapu Gira, Yates vystriedal na čele Dennisa

Výsledky 6. etapy Giro d'Italia (Caltanissetta - Etna, 164 km):



1. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) 4:16:10 h, 2. Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) rovnaký čas ako víťaz, 3. Thibaut Pinot (Fr./FDJ Cycling Team), 4. George Bennett (N.Zél./Lotto NL-Jumbo), 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida), 6. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana), 7. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team), 8. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb), 9. Fabio Aru (Tal./UAE Team Emirates), 10. Christopher Froome (V. Brit./Team Sky) všetci +26 s



Priebežné poradie po 6. etape:



1. Yates 22:46:03 h, 2. Dumoulin +16 s, 3. Chaves +26, 4. Pozzovivo +43, 5. Pinot +45, 6. Rohan Dennis (Aus./BMC Racing Team) +53, 7. Pello Bilbao (Šp./Astana +1:03 min., 8. Froome +1:10, 9. Bennett +1:11, 10. Aru +1:12

Caltanissetta 10. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Esteban Chaves z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil vo štvrtkovej šiestej etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia. Po 164 kilometroch z Caltanissetty na Etnu mu kolegiálne prenechal triumf tímový spolujazdec Simon Yates z Veľkej Británie, ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. Tretí za dvojicou v úniku skončil so stratou 26 sekúnd Francúz Thibaut Pinot (FDJ Cycling Team).Po viac ako štyridsiatich kilometroch od štartu sa vpredu sformovala silná takmer 30-členná skupina. Situáciu v pelotóne kontroloval tím BMC Racing, ktorého jazdec Rohan Dennis bol priebežne na čele pretekov. Rozdiel medzi hlavným balíkom a jazdcami v úniku bol stále okolo troch minút. Päťdesiat kilometrov pred cieľom sa dostal do hry tím Astana a do začiatku 15-kilomterového cieľového stúpania na sicílsku sopku Etnu stiahol stratu pelotónu na minútu a pol. V stúpaní s priemerným sklonom 6,5 percenta mali najviac síl dvaja jazdci tímu Mitchelton-Scott, ktorí zdolali svojich konkurentov o viac ako dvadsať sekúnd. Z víťazstva v etape sa tešil Chaves, po nástupe 1,5 km pred cieľom sa k nemu pripojil Yates a dostal sa na priebežné prvé miesto celkovej klasifikácie. Yates vedie o 16 sekúnd pred vlaňajším víťazom Holanďanom Tomom Dumoulinom a 26 sekúnd pred Chavesom.V piatok je na programe rovinatá siedma etapa Piozzo - Praia a Mare s dĺžkou 159 kilometrov.