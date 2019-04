Chcete byť originálni pri hokejovom fandení?

Oblečte sa do trojdresu Slovakia!

Bratislava 25. apríla (OTS) - Značka SLOVAKIA je aj v tejto sezóne oficiálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja a Slovenskej hokejovej reprezentácie SR „A“ mužstva. Pri tejto príležitosti predstavuje fanúšikom tzv. trojdres, ktorého myšlienkou je fandenie spolu v jednom spoločnom hokejovom drese.

Kreatívny koncept trojdresu je postavený na tom, že hokej a slané pochutiny majú veľa spoločného. Pri nich sa ľudia stretávajú a zažívajú emóciami nabité chvíle. Fanúšikovia, ktorí si tento zábavný trojdres chcú vyskúšať, budú mať príležitosť počas najbližších prípravných zápasov s Českou republikou v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla) a v uliciach Košíc a Bratislavy pred zápasmi od 10. mája. Celý komunikačný koncept je pod označením #vjednomdrese.



„Nápad trojdresu nášho partnera značky SLOVAKIA nás milo prekvapil. Budeme sa tešiť, ak čo najviac trojíc v ňom bude dvíhať ruky na znak víťazstiev nášho národného tímu,“ poznamenal Martin Kohút, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Z našich hokejistov sa do trojdresu obliekli napríklad kapitán mužstva Ladislav Nagy spoločne s Martinom Bakošom a Martinom Štajnochom, či ďalší hráči ako sú Rastislav Špirko, Adam Liška, Samo Buček, či Peter Čerešňák.



„Radi by sme videli čo najviac fanúšikov oslavujúcich tieto neopakovateľné chvíle slovenského šampionátu. Uvedomili sme si, že ľudia sa čoraz menej stretávajú, a viac komunikujú online. Hokej je skvelá príležitosť sadnúť si bok po boku, a prežiť všetky tieto športové emócie spoločne. Pre fanúšikov a milovníkov značky Slovakia sme pripravili hokejové limitované edície balení vo vybraných obchodných reťazcoch. V rámci celonárodnej promo akcie sme ukryli do označených balení aj státisíce cestovných lístkov FlixBus, aby milovníci slaných pochutín mohli s nami cestovať po Európe, či vyraziť za hokejom,“ informuje Alica Pašková, Marketing Sponsorship Manager CZ/SK, zodpovedná za projekt hokejového partnerstva spoločnosti Intersnack a.s.