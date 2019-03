Chelsea sa odvolala proti zákazu prestupov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala The Blues zákazom registrácie nových akvizícií až do letného transferového obdobia 2020.

Zürich 5. marca (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea sa odvolal proti trestu za nepovolené prestupy neplnoletých hráčov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala "The Blues" zákazom registrácie nových akvizícií až do letného transferového obdobia 2020. Podľa agentúry AP samotné odvolanie nemá odkladný účinok. FIFA však v minulosti v podobných prípadoch súhlasila so zmrazením trestu do právoplatného skončenia konania. O tom musí rozhodnúť predseda odvolacej komisie.