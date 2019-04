EURÓPSKA LIGA: Chelsea zdolala Slaviu Praha a postúpila so semifinále

Odvety štvrťfinále EL 2018/2019:



Eintracht Frankfurt - Benfica Lisabon 2:0 (1:0)



Góly: 37. Kostič, 67. Rode. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



/prvý zápas: 2:4, Frankfurt postúpil do semifinále/





FC Chelsea - Slavia Praha 4:3 (4:1)



Góly: 5. a 27. Pedro, 10. Deli (vlastný), 17. Giroud - 51. a 55. Ševčík, 26. Souček. Rozhodoval: Skomina (Slovin.)



/M. Stoch za hostí hral od 78. min/



/prvý zápas: 1:0, Chelsea postúpila do semifinále/





SSC Neapol - FC Arsenal 0:1 (0:1)



Gól: 36. Lacazette. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



/prvý zápas 0:2, Arsenal postúpil do semifinále/





FC Valencia - FC Villarreal 2:0 (1:0)



Góly: 13. Latorre, 54. Parejo. Rozhodoval: Collum (Škót.)



/prvý zápas: 3:1, Valencia postúpila do semifinále/

Bratislava 19. apríla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea zdolali vo štvrtkovej odvete štvrťfinále Európskej ligy Slaviu Praha 4:3 a postúpili medzi elitné kvarteto. Domáci viedli po sedemnástich minútach už 3:0, dvoma gólmi sa v druhom polčase prezentoval hosťujúci Petr Ševčík. V semifinále sa stretnú Chelsea s Frankfurtom a Arsenal s Valenciou. Prvé zápasy sú na programe 2. mája, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Finále sa odohrá v Baku 29. mája.Slavia po tesnej domácej prehre 0:1 nevstúpila do zápasu dobre a už v úvodnej štvrťhodine prišla o postupovú nádej. V 5. minúte otvoril skóre po ukážkovej kombinácii Pedro Roriguez. Španiel sa výrazne pričinil aj o druhý gól, jeho zakončenie sa odrazilo od žrde a hlavy hosťujúceho Simona Deliho do siete Slavie - 2:0. V 17. minúte sa dostal do brejku opäť Pedro, nezištne prihral Olivierovi Giroudovi a ten pridal tretí zásah domácich. Pražania sa síce dočkali zásluhou kapitána Tomáša Součka, ale vzápätí opäť inkasovali, keď sa druhýkrát presadil Pedro.Po zmene strán však Slavia zabojovala. V 51. minúte Ševčík vypálil spoza šestnástky a skorigoval na 2:4. O štyri minúty neskôr ten istý hráč opäť napriahol z diaľky a Slavia prehrávala už iba o gól. Ševčík mohol skompletizovať aj hetrik, ale v rozhodujúcej chvíli sa vo vnútri pokutového územia pošmykol. "Zošívaní" hrali aktívne, ale skúsený súper im nedovolil ďalšiu dramatizáciu. Hosťom nepomohol ani slovenský reprezentant Miroslav Stoch, ktorý sa dostal na trávnik v 78. minúte.Arsenal si poistil postup do semifinále víťazstvom v Neapole 1:0, celkovo v dvojzápase triumfoval 3:0. Frankfurt minulý týždeň podľahol Benfice Lisabon 2:4, ale doma uspel 2:0 a predstaví sa v najlepšej štvorke. Valencia nedala v španielskej konfrontácii Villarrealu šancu, keď na vlastnej pôde zvíťazila 2:0 a nadviazala na úspech z prvého duelu 3:1.