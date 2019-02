Chelsea zdolala Tottenham, Liverpool vyhral nad Watfordom

Sumáre:

Arsenal Londýn - Bournemouth 5:1 (2:1)



Góly: 4. Özil, 27. Mchitarjan, 47. Koscielny, 59. Aubameyang, 78. Lacazette - 30. Mousset





Southampton - Fulham 2:0 (2:0)



Góly: 23. Romeu, 40. Ward-Prowse





Chelsea Londýn - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)



Góly: 57. Pedro, 84. Trippier (vl.)





Manchester City - West Ham 1:0 (0:0)



Gól: 59. Aguero (z 11m)





Crytsal Palace - Manchester United 1:3 (0:1)



Góly: 66. Ward - 33. a 52. Lukaku, 83. Young





FC Liverpool - Watford 5:0 (2:0)



Góly: 9. a 20. Mane, 66. Origi, 79. a 82. van Dijk

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v stredajšom zápase 28. kola Premier League na domácom trávniku nad Bournemouth vysoko 5:1.V šlágri stredajšieho programu zdolala šiesta Chelsea Londýn na svojom ihrisku tretí Tottenham Hotspur 2:0 gólmi Pedra a vlastným Kierana Trippiera. Pre "Spurs" to bola druhá ligová prehra v rade a na druhý Manchester City strácajú už osem bodov. "Citizens" triumfovali doma nad West Hamom United 1:0 gólom Sergia Aguera z jedenástky.Druhý manchesterský klub United vyhral na štadióne Crystal Palace 3:1 aj vďaka dvom zásahom Romelua Lukakua a udržal si piatu priečku. Pred Chelsea má dvojbodový náskok, no "Blues" majú zápas k dobru. V poslednom stretnutí rozdrvil prvý Liverpool na Anfielde Watford 5:0, po dva góly zaznamenali Sadio Mane a Virgil van Dijk. "The Reds" majú pred City náskok jeden bod.