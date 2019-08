Chorvát Badelj sa po roku vrátil do Fiorentiny

Kmeňový hráč Lazia Rím bude v Toskánsku hosťovať celú nasledujúcu sezónu, po ktorej si naňho môže staronový klub uplatniť opciu na trvalý prestup.

Florencia 5. augusta (TASR) - Chorvátsky futbalista Milan Badelj sa po roku vrátil do Fiorentiny. Kmeňový hráč Lazia Rím bude v Toskánsku hosťovať celú nasledujúcu sezónu, po ktorej si naňho môže staronový klub uplatniť opciu na trvalý prestup.



"Vzhľadom na to, že som z klubu minulé leto odišiel ako voľný hráč, nepredpokladal som, že by mohol byť v hre môj návrat. Keď táto možnosť začala naberať reálne kontúry, uprednostnil som ju pred zotrvaním v Ríme," povedal 47-násobný reprezentant pre agentúru AFP. Pred svojím minuloročným odchodom stihol odohrať defenzívny stredopoliar v drese "fialiek" 140 stretnutí.