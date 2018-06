Chorváti zdolali Argentínu a postúpili do osemfinále

D-skupina, 2. kolo:



Argentína - Chorvátsko 0:3 (0:0)



Góly: 53. Rebič, 80. Modrič, 90.+2 Rakitič. ŽK: Mercado, Otamendi, Acuna - Rebič, Mandžukič, Vrsaljko, Brozovič. Rozhodovali: Irmatov – Rasulov, Saidov (všetci Uzb.), 43.319 divákov.



Argentína: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio (56. Pavon), Mascherano, Perez (68. Dybala), Acuna - Messi, Agüero (54. Higuain), Meza



Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič (57. Kramarič), Modrič, Perišič (82. Kovačič) - Mandžukič (90.+3 Čorluka)



Tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 5:0 6*



2. Island 1 0 1 0 1:1 1



3. Argentína 2 0 1 1 1:4 1



4. Nigéria 1 0 0 1 0:2 0



* - istý postup



Nižnij Novgorod 21. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska zvíťazili vo štvrtkovom dueli D-skupiny MS nad Argentínou hladko 3:0 a postúpili do osemfinále.Po dvoch zápasoch majú na konte plný počet bodov a po Rusku, Uruguaji a Francúzsku sú štvrtým tímom s istotou miestenky vo vyraďovacej fáze. Argentína vyťažila z dvoch zápasov len jeden bod a jej postupové šance dostali vážne trhliny.Reprezentanti Argentíny nastúpia na posledný zápas v skupine v utorok 26. júna od 20.00 h v Petrohrade proti Nigérii, Chorváti sa v rovnakom čase stretnú v Rostove s Islandom.Rakitič sa v 5. minúte na moment zbavil obrancu, jeho pokus ľavačkou stihol brankár Caballero vyraziť. Chorváti sa v prvom polčase prezentovali výborným pohybom i koncentrovaným výkonom a darilo sa im vypájať z hry Messiho. Skórovať mohol v 13. minúte Meza, jeho prudký pokus však Chorváti zblokovali a gólom sa neskončila ani šanca Acunu v 21. minúte. Po polhodine hry bol blízko ku gólu Argentínčan Perez, ktorý Acunovu akciu dokončil iba strelou do bočnej siete. Na bezgólovom prvom polčase nič nezmenil ani hlavičkový pokus Mandžukiča, ktorý minul bránku. Aj napriek zaujímavému dianiu ponúkol prvý polčas napokon iba jednu priamu strelu na bránku.Futbalovejší Chorváti boli odmenení v 53. minúte. Brankár Caballero chcel pred odkopnúť loptu do bezpečia, ale ju "zluftoval" a číhajúci Rebič ponúknutou možnosťou nepohrdol - 0:1. Argentínčania sa naďalej nevedeli dostať do hernej pohody, naopak, Chorvátom po góle vzrástla sebaistota. Juhoamerický tím bol blízko k vyrovnaniu v 64. minúte, ale Perez po Higuainovej spätnej prihrávke zblízka zakončil iba do Subašiča a ani dorážajúci Messi nevyrovnal. V 80. minúte bolo už 0:2, keď sa Modrič na kraji šestnástky zbavil súpera a na jeho pokus pravačkou k ľavej žrdi Caballero nedosiahol. Chorvátom sa darilo eliminovať snahy súpera, naopak, Rakitič mohol v 87. minúte zvýšiť na 3:0, no z priameho kopu trafil iba hornú žrd argentínskej bránky. Chorváti napokon dosiahli tretí gól, keď v protiútoku v nadstavenom čase vyšachovali obranu Argentíny, ktorá avizovala ofsajd a Rakitič uzavrel na 0:3.