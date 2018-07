Chorváti zdolali na MS 2018 Rusov v rozstrele a sú v semifinále

Štvrťfinále:



Rusko - Chorvátsko 2:3 po predĺžení a jedenástkovom rozstrele (2:2, 1:1, 1:1)



Góly: 31. Čeryšev, 115. Fernandes - 39. Kramarič, 101. Vida. ŽK: Gazinskij - Lovren, Strinič, Vida, Pivarič. Rozhodovali: Ricci – De Carvalho, Van Gasse (všetci Braz.), 44.287 divákov.



Rozstrel: Smolov nedal, Brozovič 0:1, Dzagojev 1:1, Kovačič nedal, Fernandes nedal, Modrič 1:2, Ignaševič 2:2, Vida 2:3, Kuzjajev 3:3, Rakitič 3:4



Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov - Zobnin, Kuzjajev - Samedov (54. Erochin), Golovin (102. Dzagojev), Čeryšev (67. Smolov) - Dzjuba (79. Gazinskij)



Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko (97. Čorluka), Lovren, Vida, Strinič (74. Pivarič) - Rakitič, Modrič - Rebič, Kramarič (88. Kovačič), Perišič (63. Brozovič) - Mandžukič



Hlas po zápase:



Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Tešíme sa, a ako poznám ľudí v Chorvátsku, tešia sa aj oni. Neprestali sme veriť ani v ťažkých chvíľach. Našťastie sme to zvládli a dostali sme sa do semifinále. Teraz si trocha oddýchneme, pred nami sú úžasné dva zápasy."



Luka Modrič, stredopoliar a kapitán Chorvátska: "Ďalšia dráma s dobrým koncom pre nás. V prvom polčase sme nehrali dobre. Nekontrolovali sme hru tak, ako sme chceli. Od druhého polčasu sme už hrali oveľa lepšie, ale, žiaľ, nedokončili sme to v riadnom hracom čase. Víťazstvom po penaltách sme však opäť ukázali charakter."



Domagoj Vida, obranca a autor gólu Chorvátska: "Postup sme v šatni oslávili muzikou či trochou oblievania. Zaslúžili sme si to. Chorvátsko je v semifinále, bojujeme za našu krajinu. Máme potenciál, môžeme dosiahnuť veľký výsledok."

Soči 7. júla (TASR) - Futbalisti Chorvátska sa stali štvrtými semifinalistami MS v Rusku. V sobotňajšom štvrťfinálovom zápase v Soči zdolali domácich Rusov v jedenástkovom rozstrele 4:3 po tom, ako sa stretnutie skončilo po predĺžení 2:2. V semifinále sa stretnú v stredu 11. júla od 20.00 SELČ s Anglickom, ktoré zvíťazilo nad Švédskom 2:0.Po góloch Denisa Čeryševa a Andreja Kramariča bol po riadnom hracom čase nerozhodný stav 1:1. V predĺžení najskôr skóroval Chorvát Domagoj Vida, Rusi vyrovnali zásahom Maria Fernandesa. O víťazstve chorvátskeho tímu sa rozhodlo v jedenástkovom rozstrele, v ktorom spečatil postup Ivan Rakitič.Oba tímy hrali od úvodu vo vysokom tempe, ale zaujímavých momentov spočiatku veľa nebolo. V 7. minúte sa Chorvát Rebič uvoľnil v šestnástke, bol však v ostrom uhle a s jeho strieľanou prihrávkou si brankár Akinfejev poradil. Chorváti neboli úspešní ani v 16. minúte po priamom kope Rakitiča, ktorý namieril vedľa. Rusi sa dlhšie nevedeli dostať do streleckej pozície, ale po polhodine hry udreli ukážkovým gólom. Čeryšev prevzal loptu od Dzjubu, pred šestnástkou sa do nej oprel ľavačkou a prestrelil Subašiča - 1:0. Aktívnejší Chorváti vyrovnali už o osem minút. Mandžukič z ľavej strany poslal krátky center na hlavu Kramariča, ktorý zblízka upravil na 1:1. Chorváti mohli dokonať obrat v 52. minúte, keď sa Kramarič pokúsil o efektné "nožničky", brankár Akinfejev bol však pripravený. Toho v 60. minúte ho zachránila pravá žrď, ktorú prízemnou strelou zvnútra šestnástky trafil Perišič. Chorváti hýrili ofenzívnou aktivitou, diktovali hru, ale obrana Rusov ich dlho držala na dištanc od Akinfejevovej bránky. Viacero chorvátskych šancí sa skončilo zblokovaním strely, prípadne zlyhaním Chorvátov v dôležitom momente. V závere riadneho hracieho času sa zranil brankár Chorvátov Subašič, v zápase však pokračoval a v nadstavenom čase ešte zmaril pokus Smolova.V predĺžení išli do vedenia Chorváti v 101. minúte po rohu Modriča, keď Rusi neustrážili Vidu, na ktorého hlavičku Akinfejev nestihol zareagovať - 1:2. Rusi sa však nevzdávali a hnaní domácim publikom sa snažili o vyrovnanie. V 112. minúte ešte Kuzjajevovu strelu Subašič vyrazil, ale v 115. minúte už bolo 2:2. Dzagojev našiel z priameho kopu hlavičkujúceho Fernandesa a ten namieril presne.O víťazovi rozhodol jedenástkový rozstrel. V ňom neskórovali Rusi Smolov ani Fernandes a chorvátska postupová radosť vypukla po presnej strele Rakitiča.