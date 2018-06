Chorvátsko si poradilo s Nigériou, pomohol im vlastný gól

D-skupina, 1. kolo:



Chorvátsko - Nigéria 2:0 (1:0)



Góly: 32. Etebo (vlastný), 71. Modrič (z 11m). ŽK: Rakitič, Brozovič - Ekong. Rozhodovali: Ricci - De Carvalho, Van Gasse (všetci Braz.), 31.136 divákov.



Chorvátsko: Subašič – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinič – Rakitič, Modrič – Rebič (78. Kovačič), Kramarič (60. Brozovič), Perišič – Mandžukič (86. Pjaca)



Nigéria: Uzoho – Shehu, Balogun, Ekong, Idowu – Ndidi, Etebo – Moses, Obi Mikel (88. Nwankwo), Iwobi (62. Musa) – Ighalo (73. Iheanacho)

Tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Island 1 0 1 0 1:1 1



Argentína 1 0 1 0 1:1 1



4. Nigéria 1 0 0 1 0:2 0

Kaliningrad 16. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska vyhrali v sobotňajšom dueli D-skupiny MS v Rusku nad Nigériou 2:0. V Kaliningrade si najskôr v prvom polčase loptu do vlastnej bránky zrazil Nigérijčan Oghenekaro Etebo, dvadsať minút pred koncom potvrdil triumf svojho tímu kapitán Luka Modrič z pokutového kopu.Na oboch góloch stretnutia mal výrazný podiel Mario Mandžukič - pri prvom hlavičkoval loptu do autora vlastného gólu, pred druhým ho v šestnástke nedovolene atakoval William Ekong. Chorváti sa najbližšie stretnú vo štvrtok 21. júna o 20.00 SELČ v Nižnom Novgorode s Argentínou, Nigéria nastúpi o deň neskôr o 17.00 SELČ vo Volgograde proti Islandu.Až po takmer štvrťhodine hry predviedli ako prví zaujímavejšiu akciu Chorváti. Na jej konci sa v 14. minúte oprel tesne za šestnástkou do lopty Perišič, no poslal ju tesne nad brvno súperovej bránky. O chvíľu neskôr dal o sebe vedieť strelou z diaľky Kramarič, ani jeden z brankárov ale nemusel v úvodnej tridsaťminútovke ani raz zasahovať. Nigérijčania boli smerom dopredu málo výrazní, snaha aktívnejších Chorvátov končila zväčša už pred šestnástkou súpera. Zmenil to až rohový kop Modriča v 32. minúte, po ktorom si loptu nešťastne zrazil do vlastnej siete Etebo po hlavičkovom pokuse Mandžukiča. Ighalo mohol vzápätí odpovedať, proti bol strelu blokujúci Vida. Pred prestávkou ešte na Rakitičov center vyskočil najvyššie Kramarič, no hlavou netrafil do priestoru bránky.Po nepresvedčivom výkone v prvom polčase preradili Nigérijčania po zmene strán na vyššiu rýchlosť, no z aktivity vyťažili iba sériu rohov a nepresný strelecký pokus Mosesa. Defenzíva Chorvátov nenechala brankára Subašiča v "štichu" a súpera nepúšťala za svoj chrbát do žiadnych nebezpečných situácií. Prvú strelu na bránku si Nigéria pripísala až v 59. minúte, hlavička Ighala ale mala malú šancu na úspech. "Vatreni" bez väčších problémov držali súpera na dištanc a kontrolovali náskok, ktorý v 70. minúte navýšil na 2:0 z penalty Modrič po predchádzajúcom nedovolenom zákroku Ekonga na Mandžukiča. Nevýrazná Nigéria sa už na odpoveď nezmohla, v nadstavení zahodil veľkú šancu na tretí gól Chorvátov Kovačič.