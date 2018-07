Chorvátsko oslavuje postup do semifinále na MS a koniec Mamičovej éry

Chorvátsky futbalista Domagoj Vida sa teší z gólu so spoluhráčmi vo štvrťfinálovom zápase na MS vo futbale Rusko - Chorvátsko 7. júla 2018 v Soči. Futbalisti Chorvátska sa stali štvrtými semifinalistami MS v Rusku.

Zápas sledovalo na Námestí Bána Jelačiča približne 15-tisíc ľudí, reštaurácie a bary praskali vo švíkoch. Po premenenej jedenástke Ivan Rakitiča vypukli v uliciach metropoly Chorvátska bujaré oslavy.

Záhreb 8. júla (TASR) – Fanúšikovia Chorvátska oslavovali v uliciach Záhrebu postup národného tímu do semifinále futbalových MS. Chorváti si zabezpečili postup v sobotňajšom štvrťfinálovom zápase proti Rusku až po jedenástkovom rozstrele, v ktorom zvíťazili 4:3 (1:1 v riadnom hracom čase, resp. 2:2 po predĺžení).



Zápas sledovalo na Námestí Bána Jelačiča približne 15-tisíc ľudí, reštaurácie a bary praskali vo švíkoch. Po premenenej jedenástke Ivan Rakitiča vypukli v uliciach metropoly Chorvátska bujaré oslavy.



Nadšenie v uliciach reflektovali aj chorvátske média: "Chorvátsko je v tranze. Po celej krajine vybuchujú oslavné ohňostroje," napísal spravodajský portál index.hr. “Sen pokračuje! Chorvátsko je po ďalšej dráme v semifinále! Hráči nechali na ihrisku srdce a teraz ich v Moskve čaká hrdé Anglicko!“, napísal denník Jutarnji List.



"Nech žijú Vida a Raketa!!!" znel titulok webového portálu 24Sata. "Chorvátsko je v semifinále MS, kde odohrá ďalší historický zápas, tentoraz proti Anglicku," informoval denník Vecerji List, ktorý sa odvolával na doteraz historický semifinálový zápas MS 1998, v ktorom "vatreni" podľahli domácemu Francúzsku 1:2.



Presvedčivé výkony Chorvátska na prebiehajúcich MS aspoň čiastočne zmiernili napätú situáciu, ktorá v krajine vládla po odhalení korupčného škandálu, pre ktorý musel pred súd aj kapitán národného tímu Luka Modrič. "To, že sa Chorváti zlepšili ihneď po konci Mamičovej éry, nie je náhoda," komentoval situáciu chorvátsky portál Index. Reagovali na nedávny proces s futbalovým magnátom Zdravkom Mamičom, ktorého minulý mesiac odsúdili na 6,5-ročné odňatie slobody za spreneverenie takmer 20 miliónov amerických dolárov. Mamič bol šedou eminenciou chorvátskeho futbalu posledných dvadsať rokov, počas ktorých údajne presadzoval hráčov do národného tímu, aby umelo zvýšil ich trhovú hodnotu a následne profitoval z ich prestupov. Informovala agentúra DPA.