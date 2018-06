Chorváti zvíťazili nad Islanďanmi, v osemfinále sa stretnú s Dánmi

D-skupina, 3. kolo:



Island - Chorvátsko 1:2 (0:0)



Góly: 76. G. Sigurdsson (z 11 m) - 53. Badelj, 90. Perišič. ŽK: Hallfredsson, Finnbogason, Saevarsson - Pjaca, Jedvaj, rozhodovali: Mateu Lahoz - Cebrian, Diaz (všetci Šp.), 43.472 divákov.



Island: Halldorsson - Saevarsson, Ingason, R. Sigurdsson (70. Sigurdarson), Magnusson - Gunnarsson, Hallfredsson - J. Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bjarnason (90.+4 Traustason) - Finnbogason (85. A. Gudmundsson)



Chorvátsko: Kalinič - Jedvaj, Čorluka, Čaleta-Car, Pivarič - Kovačič (81. Rakitič), Badelj - Pjaca (70. Lovren), Modrič (65. Bradarič), Perišič - Kramarič

Konečná tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 3 3 0 0 7:1 9*



2. Argentína 3 1 1 1 3:5 4*



---------------------------



3. Nigéria 3 1 0 2 3:4 3



4. Island 3 0 1 2 2:5 1



*postup do osemfinále





Hlas po zápase (zdroj: fifa.com):

Rostov nad Donom 26. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska zvíťazili v utorňajšom zápase D-skupiny MS 2018 v Rostove nad Islanďanmi 2:1 a s plným počtom bodov postúpili z prvého miesta do osemfinále. V ňom sa stretnú s Dánmi (v nedeľu 1. júla o 20.00 SELČ v Nižnom Novgorode), pre Islanďanov sa premiérový svetový šampionát skončil.Milan Badelj otvoril skóre, Gylfi Sigurdsson vyrovnal z jedenástky a Ivan Perišič rozhodol o výsledku v 90. minúte. Chorvátsko inkasovalo prvýkrát v skupinovej fáze, predtým si poradilo s Nigériou 2:0 aj Argentínou 3:0. Island skončil na štvrtej priečke, získal bod za remízu s Argentínou 1:1, Nigérii podľahol 0:2.Chorvátsko už malo istotu postupu a dovolilo si deväť zmien v základnej zostave, v ktorej však zostal Modrič a okrem neho Perišič. Island po nevydarenom zápase s Nigériou poslal od začiatku troch nových hráčov do duelu, v ktorom musel zvíťaziť na zachovanie postupovej nádeje. V prvých minútach si ani jedno mužstvo nevypracovalo čistú príležitosť, no Chorváti kontrolovali stred poľa a určovali tempo. S ofenzívnymi akciami sa príliš neponáhľali a radšej početnými prihrávkami nepúšťali protivníka k lopte. Islanďania sa preto nevedeli usadiť na súperovej polovici a ich jediné šance v úvodnej polhodine sa črtali po dlhom autovom vhadzovaní a rohovom kope. Napriek tomu mohli krátko pred prestávkou otvoriť skóre, keď sa im podarilo odzbrojiť Chorvátov pri rozohrávke a Finnbogason len tesne minul bránku Kaliniča. Úspešné osobné súboje a štandardné situácie boli najväčšia zbraň severanov, po ďalšom rohu mohol otvoriť skóre Bjarnason, ale jeho dorážka neprepálila spleť tiel pred bránkou. V nadstavenom čase ešte Gunnarsson otestoval brankára Kaliniča, ktorý výborným zákrokom vyrazil jeho nebezpečnú strelu.Gól z toho nebol a Island naďalej nutne potreboval niečo vymyslieť. Proti Chorvátsku sa mu však nedarilo zhostiť tvorivej úlohy, na akú ani nebol zvyknutý. Spoliehal sa na to isté ako v prvom polčase, ale nedočkal sa ani z ďalších rohových kopov. Naopak, Chorvátsko mohlo hrať uvoľnene a Badelj tvrdým pokusom opečiatkoval brvno. Badelj sa predsa len presadil v 53. minúte, keď si nabehol do šestnástky a "koníčkom" prekonal Halldorssona. Island sa však odmietol vzdať a zápas vďaka tomu nabral na obrátkach. Kalinič vyškriabal hlavičku Ingasona, ktorý vzápätí po rohu trafil hlavičkou brvno. Chorváti po vyše hodine hry stiahli Modriča a severania sa to snažili využiť. Osamotený Bjarnason ešte zblízka nezužitkoval center Finnbogasona, no onedlho sa pískal pokutový kop po ruke striedajúceho Lovrena v šestnástke. G. Sigurdsson napálil loptu pod brvno a vyrovnal na 1:1. Islanďanom sa však obrat nepodaril, naopak, v poslednej minúte riadneho hracieho času stratili loptu a Perišič zakončil protiútok na konečných 2:1.