Chorvátsky súd zbavil Modriča obvinenia z krivej výpovede

Záhreb 3. októbra (TASR) - Súd v Záhrebe zbavil chorvátskeho reprezentačného stredopoliara Luku Modriča obvinenia z krivej výpovede. Tej sa mal dopustiť pri vysvetľovaní finančných operácií s bývalým šéfom futbalového klubu Dinamo Záhreb Zdravkom Mamičom, ktorého pre daňové úniky a spreneveru odsúdili na 6,5 roka odňatia slobody. Informovali o tom v stredu chorvátske médiá.



Za krivú výpoveď hrozilo hráčovi Realu Madrid a kapitánovi vicemajstrov sveta v najhoršom prípade až päťročné väzenie. Na súde s Mamičom údajne Modrič vypovedal rozdielne ako predtým o finančných transakciách týkajúcich sa jeho prestupu z Dinama Záhreb do Tottenhamu v roku 2008. Zdravko Mamič medzitým pred trestom ušiel do Bosny a Hercegoviny, kde získal občianstvo. Úrady v Bosne ho do Chorvátska odmietajú vydať.