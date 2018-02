Cibulková môže získať deviaty titul: Postúpila do finále v Budapešti

dvojhra - semifinále:



Dominika CIBULKOVÁ (1-SR) - Mona Barthelová (Nem.) 6:3, 6:2



Alison Van Uytvancková (Bel.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:4, 6:2

Budapešť 24. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA v Budapešti. V semifinále si ako nasadená jednotka poradila s Nemkou Monou Barthelovou za 77 minút hladko 6:3, 6:2. V nedeľu o 17.00 h nastúpi v dueli o deviaty singlový titul na WTA Tour proti Belgičanke Alison Van Uytvanckovej, ktorá zdolala ďalšiu Slovenku Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:2.Cibulková sa naposledy tešila zo zisku trofeje vo dvojhre v októbri 2016, keď triumfovala na MS WTA v Singapure. V maďarskej metropole má už istú prémiu 21.400 dolárov pred zdanením a 180 bodov do svetového rebríčka WTA. Cibulková v Budapešti potvrdzuje, že jej halové podmienky sedia. V roku 2016 získala pod strechou dva turnajové tituly, keď nenašla premožiteľku v poľských Katoviciach ani v rakúskom Linzi. V hale vyhrala aj svoj prvý turnaj na okruhu WTA - na jeseň 2011 zvíťazila na Kremeľskom pohári v Moskve.Cibulkovej vyšiel úvod prvého vzájomného zápasu s Barthelovou, keď vo štvrtom geme prelomila podanie Nemky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 4:1. Slovenka mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania a robila oveľa menej nevynútených chýb ako jej súperka. Za stavu 5:2 síce nepremenila dva setbaly, no v ďalšom geme spečatila zisk úvodného dejstva čistou hrou. V druhom sete síce Barthelová vyrovnala z 0:2 na 2:2, v ďalšom priebehu zápasu však už neuhrala ani gem.Cibulková bola po postupe do finále spokojná." citovala slová Cibulkovej oficiálna stránka WTA.Kužmová napriek semifinálovej prehre dosiahla v Budapešti svoj životný úspech. Po prvý raz v kariére postúpila na turnaji WTA medzi elitné kvarteto. Do hlavnej súťaže sa dostala ako lucky loser a postupne získala cenné skalpy Rumunky Sorany Cirsteovej, wimbledonskej finalistky z roku 2013 Nemky Sabine Lisickej a Chorvátky Petry Martičovej. Z Budapešti si odnáša prémiu 11.500 dolárov pred zdanením a 122 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní bude figurovať najvyššie v kariére - na 109. mieste.Kužmová hneď v úvodnom geme s Van Uytvanckovou prišla o podanie a Belgičanka po potvrdení brejku išla do vedenia 2:0. Slovenka v ďalších minútach pridala na agresivite, otočila z 1:3 na 4:3, Belgičanka však potom získala tri gemy v sérii a prvý set sa stal jej korisťou. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii Van Uytvanckovej, ktorá po dvoch brejkoch odskočila Kužmovej na 4:0.