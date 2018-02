Cibulková ďalší titul nezískala: V Budapešti prehrala s Belgičankou

dvojhra - finále:



Alison Van Uytvancková (Bel.) - Dominika CIBULKOVÁ (1-SR) 6:3, 3:6, 7:5

Budapešť 25. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nezískala deviaty singlový titul na WTA Tour. Na turnaji v Budapešti v jubilejnom 20. finále na hlavnom profesionálnom okruhu prehrala s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou 3:6, 6:3, 5:7. Doplatila na nepremieňanie brejkbalov, keď zo 14 premenila iba dva.Z maďarskej metropoly si odnáša prémiu 21.400 dolárov pred zdanením a 180 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní sa posunie z 33. na 30. miesto. Cibulková napriek finálovej prehre v Budapešti potvrdila, že jej halové podmienky sedia. V roku 2016 získala pod strechou dva turnajové tituly, keď nenašla premožiteľku v poľských Katoviciach ani v rakúskom Linzi. V hale vyhrala aj svoj prvý turnaj na okruhu WTA - na jeseň 2011 zvíťazila na Kremeľskom pohári v Moskve.Cibulkovej nevyšiel úvod zápasu s Van Uytvanckovou, keď v treťom geme stratila podanie a Belgičanka sa ujala vedenia 2:1. V ďalšej hre mala Slovenka k dispozícii štyri brejkbaly, no ani jeden nevyužila. Jej súperka vždy vytiahla kvalitný prvý servis. Van Uytvancková dokázala držať s Cibulkovou krok v dlhých výmenách a viackrát ju zaskočila zmenou rytmu či úderom do protipohybu. V deviatom geme Slovenke opäť zobrala podanie a prvý set sa stal jej korisťou.V druhom dejstve Cibulková zrýchlila hru, pridala na agresivite a karta sa začala obracať. Za stavu 3:2 zverenka trénera Mateja Liptáka po prvý raz v zápase zobrala Van Uytvanckovej podanie, v deviatom geme ju opäť brejkla a vynútila si tretí set. Belgičanka robila v týchto fázach duelu priveľa nevynútených chýb, stratila úderovú istotu. V treťom sete nevyužila Slovenka za stavu 1:0 dva brejkbaly, za stavu 2:1 ďalšie tri, čo sa jej vypomstilo. Za stavu 5:5 neudržala podanie a Belgičanka už dotiahla zápas do úspešného konca. Odplatila Cibulkovej prehru z Wimbledonu 2014.Pre Van Uytvanckovú je to druhý titul z turnajov WTA. Vlani v septembri nenašla premožiteľku v kanadskom Quebecu, kde si vo finále poradila s Maďarkou Timeou Babosovou. V Budapešti sa stala "katom" slovenských tenistiek. V semifinále vyradila Viktóriu Kužmovú, ktorá napriek prehte dosiahla v Maďarsku životný úspech. Po prvý raz postúpila na WTA Tour medzi elitné kvarteto.Cibulkovú tesná prehra mrzela.povedala pre TASR Cibulková, ktorú teraz čakajú veľké turnaje na amerických hardoch v Indian Wells a Miami.