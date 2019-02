Cibulková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Dubaji

Dvojhra - 1. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Lara Arruabarrenaová-Vecinová (Šp.) 5:7, 6:1, 6:2

Dubaj 18. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Dubaji. V úvodnom kole si v pondelok poradila so Španielkou Larou Arruabarrenaovou-Vecinovou po trojsetovej bitke 5:7, 6:1 a 6:2.V 2. kole sa 29-ročná Slovenka stretne so štvorkou turnaja Karolínou Plíškovou z Česka. Cibulková viedla v prvom sete už 5:1, nepremenila však 5 setbalov a prehrala ho 5:7. Druhý bol už jej jasnou záležitosťou a rozhodnúť sa muselo v treťom. V ňom Španielka stratila podanie v tretej aj piatej hre, a hoci prerazila Slovenke servis v šiestej hre, tá odpovedala hneď rovnako a následne dopodávala na triumf v súboji.