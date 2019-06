Čile nastúpi proti Japonsku pravdepodobne aj so Sanchezom

Sancheza počas celej sezóny trápili časté zranenia. V drese Manchestru United odohral 20 zápasov, v ktorých dosiahol jeden presný zásah.

Sao Paulo 13. júna (TASR) - Čilská futbalová reprezentácia by v úvodnom zápase turnaja Copa America proti Japonsku mohla počítať so službami Alexisa Sancheza. Tridsaťročného útočníka trápil poranený členok, no podľa slov trénera Reinalda Ruedu je pripravený nastúpiť.



"Alexis mal náročnú sezónu. Zatiaľ neviem, či bude pripravený odohrať celé stretnutie, to uvidíme až v deň zápasu," uviedol Rueda. Sancheza počas celej sezóny trápili časté zranenia. V drese Manchestru United odohral 20 zápasov, v ktorých dosiahol jeden presný zásah. Okrem Sancheza trápi zranenie aj útočníka Nicolasa Castilla a krídelníka Jeana Beausejoura, ktorí do duelu s Japonskom nezasiahnu.



Čile sa na turnaji predstaví v C-skupine. Po pondelkovom stretnutí s Japonskom si zmeria sily v piatok 22. júna s Ekvádorom a skupinovú časť ukončí v utorok 25. júna proti Uruguaju. Informáciu priniesla agentúra AP.