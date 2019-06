Copa America: Čile vyradilo Kolumbiu

Copa America - štvrťfinále:



Sao Paulo



Kolumbia - Čile 0:0, 4:5 v jedenástkovom rozstrele





Rio de Janeiro



Venezuela - Argentína 0:2 (0:1)



Góly: 10. Martinez, 74. Lo Celso

Sao Paulo 29. júna (TASR) - Futbalisti Čile postúpili do semifinále turnaja Copa America. Obhajcovia titulu v noci na sobotu zdolali vo štvrťfinále Kolumbiu 5:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase skončil bez gólov. V tejto fáze kontinentálneho šampionátu sa nehralo predĺženie. Čile si zahrá o finále proti víťazovi sobotného zápasu Uruguaj - Peru (21.00 SELČ).Kolumbia skončila na turnaji bez toho, aby inkasovala gól. Čiľania síce našli recept na jej obranu dvakrát, ale v oboch prípadoch po konzultácii s VAR hlavný rozhodca Nestor Pitana góly neuznal. Najprv v 16. minúte bol Charles Aranguiz v tesnom ofsajde a v 70. minúte zásahu Artura Vidala predchádzala ruka prihrávajúceho Guillerma Maripana. Čile nedokázalo zužitkovať svoju dominanciu v dueli. V rozstrele boli oba tímy stopercentné až do piatej série, potom William Tesillo netrafil bránku a Alexis Sanchez rozhodol o postupe do semifinále. Čile tak živí nádej na zisk tretieho titulu na Copa America za sebou.Tréner Kolumbie Carlos Queiroz neskrýval po stretnutí sklamanie. Jeho zverenci v základnej skupine zvíťazili vo všetkých troch zápasoch a zaradili sa medzi ašpirantov na celkový triumf. "Vypadnúť z turnaja po rozstrele je vždy veľmi ťažké, ale myslím si, že sa sme sa ukázali v dobrom svetle. Gratulujem Čile k postupu, ale ešte viac mojim hráčom, ktorí tvrdo pracovali, bojovali a spravili všetko pre úspech," povedal podľa agentúry AFP 66-ročný Queiroz.Jeho náprotivok Reinaldo Rueda sa napriek postupu posťažoval na dva neuznané góly" "Takéto situácie sú frustrujúce, tešíte sa a potom príde rozhodnutie, ktoré musíte akceptovať. Našťastie chlapci zachovali pokoj a ukázali mentálnu silu."Do semifinále sa dostala aj Argentína. V piatkovom štvrťfinálovom dueli v Riu de Janeiro zdolala Venezuelu 2:0. V boji o postup do finále sa stretne v šlágri juhoamerického šampionátu s domácu Brazíliou.Zverencom trénera Lionela Scaloniho vyšiel vstup do zápasu, keď sa už po 10 minútach ujali vedenia zásluhou Lautara Martineza. Štvrťhodinu pred koncom pridal poistku striedajúci Giovani Lo Celso, ktorý bol v tom momente na trávniku iba šesť minút. Argentína naposledy vyhrala Copu v roku 1993. Celkovo má na konte 14 triumfov, o jeden menej ako rekordér z Uruguaja.V drese Argentíny zaostáva za očakávaniami Lionel Messi. Útočník FC Barcelona dosiaľ skóroval iba raz a nepresadil sa ani proti Venezuele. Sám priznal, že sa na turnaji herne trápi: "Pravda je, že sa mi nedarí. Máme to však ťažké, chceme zakaždým útočiť, niečo vymyslieť a to komplikuje našu hru. Navyše ihriská, na ktorých hráme nie sú kvalitné. Je to trochu hanba, keď na takomto podujatí nie je stopercentný trávnik, aj to nám sťažuje našu hru."Napriek slabej efektivite tréner Scaloni nepochybuje o prínose Messiho. "Je nenahraditeľný, bez diskusie. Messi je Messi, ak by ste vedeli, čo všetko robí pre tím...," citovala Scaloniho agentúra AP.