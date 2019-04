Čiliak a Čerešňák by mohli prísť na budúci týždeň, Malec vypadol

Realizačný výber pozorne sleduje aj situáciu vo finálových sériách európskych líg.

Piešťany 16. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu by okrem hráčov z NHL mohli na budúci týždeň posilniť aj brankár Marek Čiliak z Brna a obranca Peter Čerešňák z Plzne. Národný tím však nemôže počítať s ďalším bekom Tomášom Malecom, ktorý má zdravotné problémy. Na utorňajšom zraze pred dvojzápasom s Rakúskom to povedal generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan.



Ten chcel pôvodne povolať do tímu aj Maleca z Brna, no napokon sa tak nestane. "Nepripojí sa k nám, aj keď sme nad tým uvažovali, keďže má nejaké problémy s chrbtom. Čiliakovi sme dali tri-štyri dni voľno, tiež mal nejaké problémy, ktoré ho v play off trochu limitovali. Prichádza do úvahy na ďalší blok. Čerešňák taktiež dostal pár dní voľna a budeme o ňom uvažovať do ďalšej nominácie," povedal Šatan.



Spolu s trénerom Craigom Ramsaym už majú prísľub od kvarteta hráčov z NHL - obrancov Andreja Sekeru, Christiána Jaroša a útočníkov Tomáša Tatara a Richarda Pánika. Už v stredu pricestuje do Piešťan dvadsaťročný krídelník Marián Studenič z Binghamtonu v AHL. "Hráči z NHL sa pripoja, tak ako som povedal, v utorok na budúci týždeň. Pánikovu poistku stále riešime. Studenič by mal priletieť už teraz v stredu a mal by sa pripojiť na večernom tréningu. Volal som s ním aj dnes, organizovali sme jeho príchod, vybavili sme mu poistku," uviedol Šatan.



Už v príprave by mohol byť k dispozícii aj ďalší hráč zo zámoria Erik Černák. Jeho Tampa Bay, víťaz Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti NHL, totiž nečakane prehráva v 1. kole play off s Columbusom 0:3 na zápasy. Séria sa môže skončiť už v noci na stredu. "Hovoril som s ním ešte pred začiatkom play off. Momentálne si musíme počkať na to, ako sa skončí séria a hneď ako sa tak stane, ozvem sa mu. Myslím si, že prekvapila všetkých a nikto nečakal taký hladký priebeh. Niekedy sú mužstvá, ktoré musia na konci základnej časti bojovať o každý bod, lepšie nastavené ako tie, ktoré mali veľký náskok. No Tampa je silné mužstvo a ešte sa netreba tešiť dopredu," komentoval vývoj v zámorí.



Realizačný výber pozorne sleduje aj situáciu vo finálových sériách európskych líg. Z domácej extraligy by sa podľa Šatana mohli do prípravy zapojiť traja až piati hráči, ďalší hrajú v českej extralige a vo Fínsku bojuje o titul Michal Krištof v drese Kärpätu Oulu. "Mali sme ho tu už viackrát a ak bude zdravý a ukončí svoje klubové povinnosti, budeme ho kontaktovať. Zo slovenskej a českej ligy uvažujeme o viacerých hráčoch a budeme zvažovať ich formu a prínos pre reprezentáciu," dodal.