Čína chce usporiadať aj druhú Veľkú cenu F1

Šanghaj 24. januára (TASR) - Čína chce hostiť okrem pretekov v Šanghaji aj ďalšiu Veľkú cenu F1. Dôvodom je úsilie o zvýšenie záujmu o tento motoristický šport v najľudnatejšej krajine sveta.



"Radi by sme tu mali aj ďalšie preteky. Pravdepodobne to nebude v krátkom časovom horizonte, pretože kalendár je preplnený. Určite by sme však našli spôsob, ako by sme mohli usporiadať aj druhú Veľkú cenu. Iba jedno trojdňové podujatie za rok je málo. Potrebujeme celoročnú prítomnosť F1 v Číne, aby sme vytvorili veľkú fanúšikovskú základňu," uviedol šéf globálneho sponzora šampionátu Murray Barnett.



Šanghaj hostí preteky prestížneho seriálu od roku 2004 a v apríli sa na miestnom okruhu uskutoční 1000. podujatie v histórii F1.